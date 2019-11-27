В Свердловской области по модели государственно-частного партнерства (ГЧП) построят семь школ: четыре в Екатеринбурге, по одной в Первоуральске, Краснотурьинске и Березовском.

Об этом стало известно в ходе стратегического форума "Города России 2030". Соглашение будет рассчитано на десять лет. Заказчиком по нему выступит регион, поэтому земельные участки муниципалитеты передадут ему в собственность. Выбор между концессией и ГЧП сделали в пользу последнего, поскольку оно позволяет отдавать построенные объекты в залог, снижая тем самым ставку банковского финансирования.

- Мы уже более полутора лет пытаемся зайти в такие проекты, но уткнулись в то, что предложенные инициаторами финансовые модели отвергаются минфином: там настаивают на заимствовании "ключевая ставка плюс один процент". Сейчас мы находимся в диалоге с банками, думаю, решение будет принято, - прокомментировала заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Юлия Курносенко.

По оценке федеральных экспертов, сегодня Свердловская область входит в пятерку регионов с наибольшим потенциалом развития разных форм государственно-частного партнерства. Здесь заключено уже 58 концессионных соглашений, из них одно - федерального уровня, четыре - региональных, остальные - муниципальные. Большая часть проектов реализуется в ЖКХ, и это вполне объяснимо: 115-ФЗ о концессиях действует с 2005 года, а 224-ФЗ о ГЧП вступил в силу только в 2016-м. Несомненный плюс концессии в том, что построенное остается в собственности города либо области, однако инвесторы в течение определенного времени обязаны не только его содержать, но и эксплуатировать в соответствии с назначением. В случае с коммунальными сетями все более-менее понятно, а вот в концессию школ застройщики не торопятся именно потому, что не хотят заниматься непрофильной деятельностью ("Драмкружок от инвестора", "Экономика УрФО" 21.08.19).

В Свердловской области заключено уже 58 концессионных соглашений

Еще одна перспективная и тоже сложная для ГЧП и концессии сфера - физкультура и спорт. В Свердловской области инициировали подобные проекты Березовский и Ревда. К примеру, в городе-спутнике Екатеринбурга власти готовы выделить участок в самом центре под крытый учебно-тренировочный каток. Предполагается создать внутри одного здания два ледовых поля с трибунами на 530 человек.

- У нас несколько взрослых и детских команд, которые берут призы на международных хоккейных соревнованиях, но свободного льда для тренировок не хватает. Даже вынуждены арендовать катки в Реже и Екатеринбурге, но там все загружено, поэтому удается попасть туда только два раза в неделю. Взрослые по ночам тренируются, едут за 80 километров от дома. Так что новый объект будет востребован, - уверен Сергей Ильиных, заместитель главы муниципалитета. - Предполагаемый срок строительства - четыре года. Объем инвестиций - 240 миллионов рублей. Мы не видим необходимости извлекать прибыль из катка, поэтому готовы заключить соглашение даже на 30 лет. Возврат средств концессионер сможет обеспечить за счет платежей потребителей, открытия кафе, магазинов спорттоваров и т.п.

Искать нового партнера мэрию вынудили обстоятельства: финансовое положение компании, которая предложила такой проект, пошатнулось после 2014 года. Парку экстремальных видов спорта по соседству повезло больше. Дохода он еще не приносит, строится, открытие ожидается летом 2020-го, но уже сейчас профессионалы говорят, что ни в Екатеринбурге, ни дальше нет ничего похожего: трюковые трамплины высотой 4-5 метров, где можно кататься на самокатах и велосипедах. "Ближайший" аналог находится в Краснодарском крае, но он полностью частный.

- Соглашение заключено на 15 лет. Из них только пять мы вносим плату концедента. И это существенно меньше, чем нести затраты на содержание парка весь срок его жизни. Эта концессия была одной из первых в Свердловской области, по инициативе бизнеса. Мы набрались опыта и сейчас хорошо понимаем, что делать, - поясняет Сергей Ильиных.

В Ревде идея тоже исходила от бизнеса: местного предпринимателя и бывшего спортсмена Александра Сунцова, не понаслышке знающего, насколько необходим городу спорткомплекс.

- Сегодня уровень обеспеченности Ревды спортивными сооружениями составляет всего 24,5 процента. Между тем число горожан, систематически занимающихся спортом, составляет 42 процента, - рассказала Евгения Войт, замглавы городского округа.

Под реализацию проекта выделено в аренду 1,5 гектара земли. Общая стоимость нового спорткомплекса - 70 миллионов рублей. Он включает в себя универсальный спортзал, зону отдыха с тропой здоровья и уличными тренажерами, теннисный клуб, открытые корты для сквоша и тенниса. Уже завершен первый этап строительства, разработана проектная документация на второй и третий. Соглашение Сунцова с муниципалитетом рассчитано на 15 лет. Возвращать свои вложения он сможет за счет организации спортивных мероприятий, торговли сопутствующими товарами и размещения рекламы. Покупать платные услуги готова и администрация города, но вместе с тем чиновники понимают, что их активному земляку нужны единомышленники-соинвесторы.

Компетентно

Константин Макаревич, старший юрист фирмы Square Patton Boggs:

- По 224-ФЗ первые проекты в России стартовали только в прошлом году, и два из них - именно в сфере спорта. Готовится еще 4-5. ГЧП - хороший механизм для их реализации, он позволяет дифференцировать временные и финансовые риски. Кроме того, прослеживается тренд на концессию и ГЧП при строительстве и реконструкции школ. В Югре заключено уже восемь концессионных соглашений и несколько по ГЧП. Можно брать готовые коробочные решения (по концессии - от Сбербанка, по ГЧП - от Газпромбанка) и "докручивать" их под свои цели.