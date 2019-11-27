На Урале придумали, как удержать жителей в малых городах

Сысертский городской округ небольшой: 38 населенных пунктов, согласно официальной статистике, около 64 тысяч жителей. Административный центр - город Сысерть, население - около 20 тысяч человек. До центра Екатеринбурга из Сысерти час езды, поэтому большинство местных жителей предпочитает ездить на работу в полуторамиллионный мегаполис.

Обычная история: периферия испокон веку тянется в крупные центры - сначала просто на работу, потом обзаводится жильем, машинами, семьями. Города-миллионники, с одной стороны, рады притоку населения, а с другой - задыхаются от нарастающей тесноты новостроек и трафика. С годами деревни и поселки исчезают, и о присутствии человека в глубинке напоминают лишь заброшенные избушки посреди бескрайних полей с буйной растительностью.

В 2018 году российское правительство утвердило Стратегию пространственного развития, которая призывает обратить внимание на небольшие населенные пункты, деревни и села.

"Значительная часть малых и средних городов, сельских территорий характеризуется узкоспециализированной структурой экономики и недостаточно развитым рынком труда, низким уровнем инвестиций в инфраструктуру, недостаточной транспортной связанностью с крупными городскими агломерациями или административными центрами, - гласит документ. - Ограничения социально-экономического развития малых и средних городов становятся основной причиной оттока населения. Так, за последнее десятилетие снижение численности населения малых и средних городов составило четыре процента".

К Сысертскому городскому округу приведенная статистика отношения не имеет: за последние десять лет число жителей в нем, наоборот, прибавилось.

Производство цемента на собственном предприятии позволит застройщику сдерживать рост цен на жилье

- На сегодняшний день официально зарегистрированная безработица у нас ниже, чем в среднем по области, - рассказывает глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских. - Сказывается близость к Екатеринбургу. Но уже много лет мы ведем целенаправленную работу по созданию рабочих мест на территории округа. Жители Екатеринбурга охотно приобретают у нас недвижимость, но пока используют его как второе жилье. Задача - сделать Сысерть территорией, где у человека будет основное жилье, чтобы он пользовался нашей инфраструктурой. Возможности есть: например, на территории округа расположена особая экономическая зона "Титановая долина", активно развивается промышленно-логистическое направление - строится большой, на 50 тысяч квадратных метров, логистический центр, в поселке Октябрьском мощности бывшей птицефабрики перепрофилируют в площадки для малого и среднего бизнеса. В результате предприниматели, имеющие в Сысерти дачи, начинают перевозить сюда свои офисы, производства. Для нас это, конечно, большой плюс. Мы дали разрешение на строительство цементного завода. Он станет частью промышленной площадки, успешно работающей на территории округа, - завода "Известь Сысерти". Предприятие делает налоговые отчисления, создает рабочие места, занимается глубокой переработкой сырья, залегающего в недрах Сысертского района.

Речь идет об известняке, добываемом в округе. Разработку залежей ведет крупный уральский застройщик. На заводе "Известь Сысерти" из сырья получают известь, необходимую для производства твинблоков и кирпича. Завод потребляет лишь крупную фракцию известняка, мелкая остается - из нее и собираются делать цемент. Причем мощности "АСК Цемент" разместятся по соседству с заводом, производящим известь.

Цемент - один из основных расходных материалов для строительства. Проблем с ним на рынке нет, но застройщиков не всегда устраивают цены. Производство цемента на собственном предприятии позволит девелоперу в конечном счете сдерживать цену квадратного метра жилья.

- Сегодня строительная отрасль конкурирует за качественный цемент с нефтяной, которая может себе позволить приобретать его по более высокой стоимости. Собственный цементный завод даст возможность обеспечить себя нужным количеством качественного цемента, контролировать его стоимость, а также не зависеть от сторонних поставщиков, - говорит глава "Атомстройкомплекса" Валерий Ананьев.

Запуск производства запланирован на весну 2020 года. Застройщик обещает, что новый цементный завод, как и уже действующий, будет участвовать в жизни города, выделять средства и предоставлять стройматериалы для благоустройства Сысерти и расположенного по соседству природного парка "Бажовские места". Одновременно с предприятием девелопер возводит газораспределительную станцию мощностью 40 тысяч куб. м/час. Собственная потребность завода - 25 тысяч куб. м/час, а еще 15 тысяч передадут для газификации Сысерти и поселка Заповедник.

Между тем

Цементный завод в Сысерти вошел в число приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области. Ход строительства контролирует региональное министерство инвестиций. В ведомстве считают, что предприятие важно для Среднего Урала. Сысерть и Свердловская область благодаря заводу получит нового налогоплательщика и дополнительные рабочие места. На заводе будут работать полторы сотни человек: слесари, сварщики, электрики, бункеровщики, мастера и машинисты, инженеры, технологи, механики.

Прием специалистов уже начался. Приоритет отдают жителям Сысерти. Будущим сотрудникам обещают конкурентную заработную плату, трудоустройство в соответствии с ТК РФ и комфортные условия труда. Общее количество жителей Сысерти, которые будут заняты на производстве, пока определить сложно: все зависит от уровня квалификации конкретного соискателя, его опыта и, главное, желания обучаться и работать на новом предприятии, говорят в компании.

- Трудоустроить специалистов можно уже сейчас, поскольку запланировано их обучение и привлечение к монтажным, пусконаладочным работам, - рассказывает директор строящегося предприятия Эдуард Глызин. - Подготовка персонала пройдет с привлечением поставщиков оборудования, которым оснащается завод. Часть экспертов приедет из европейских стран. А далее сотрудники будут обучаться по образовательным программам, принятым на предприятиях компании.

Кроме того, строительный холдинг регулярно отправляет персонал на курсы повышения квалификации, подготовки и переподготовки - каждый год более 200 человек. Специалисты осваивают вторую профессию, и даже у рядовых сотрудников есть возможность профессионально расти. Из особо приятных бонусов - корпоративная жилищная программа.

Поскольку промышленная площадка расположена вдалеке от жилых домов, предприятие организовало служебный транспорт. Им пользуются работники действующего предприятия, а также те, кто занимается строительством, монтажом и наладкой оборудования нового цементного завода. Его появление выгодно и сотрудникам "Извести Сысерти": будет построен новый, рассчитанный уже на два завода административно-хозяйственный корпус с комфортными раздевалками и душевыми, столовой. Тяжелый физический труд на новом заводе исключили: производство делают высокоавтоматизированным.