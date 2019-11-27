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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Видит око вторсырье

На Урале придумали новую технологию автоматической сортировки мусора
Текст: Татьяна Казанцева (Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО № 269(8027)
Оптический сепаратор мусора создали в научно-образовательном центре (НОЦ) "Передовые промышленные технологии и материалы" Уральского федерального университета (УрФУ). Автоматический сортировщик отходов защищен 12-ю патентами. Разработчики уверяют, что сепаратор спроектирован "по-нашему" - неприхотливый, но "разборчивый". Будет ли новая технология использована при строительстве на Среднем Урале мусоросортировочных комплексов?

Сама идея автоматической сортировки отходов, конечно же, не нова. Такие линии, оснащенные оптикой, давно производятся и работают, например в Германии. Так, может, проще не изобретать велосипед, а использовать готовое импортное оборудование? Уральские ученые с таким посылом не согласны.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
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- Зарубежные оптические сепараторы настроены на их типичный мусор, "наш" они не видят. У нас ведь все вместе: и пластик, и бумага, и стекло… Побывав на Широкореченском мусоросортировочном комплексе, иностранцы сказали: что у вас на выходе, у нас на входе. В Европе мусор сортируют давно, у нас же баки для дуального сбора отходов только появляются. Но этого мало - нужна привычка к раздельному сбору ТКО, а она формируется годами, - сообщил директор Института новых материалов и технологий УрФУ Олег Шешуков.

Плюсы уральского продукта, по его словам, именно в том, что он адаптирован к российскому "менталитету мусорообразования": агрегат работает с любыми бытовыми, промышленными и коммунальными отходами, например, может использоваться даже для очистки сточных вод. К тому же российский сепаратор способен самообучаться, подстраиваться под особенности того или иного региона. Опытный образец автосортировщика сейчас создают на Уральском оптико-механическом заводе. В планах испытать его на строящихся мусоросортировочных комплексах в Красноуфимске и Краснотурьинске и пустить в серийное производство. Министерство энергетики и ЖКХ региона уже высказалось за.

Плюсы уральской разработки не только в особой "ментальности", но еще и в цене: наш сепаратор почти в три раза дешевле импортного

- Будет замечательно, если уральские заводы включатся в систему производства необходимого оборудования, - считает начальник отдела по обращению с ТКО ведомства Диана Рыбакова. - Сейчас в Свердловской области работают четыре мусоросортировочных комплекса: первоуральский, каменский и два екатеринбургских - на Широкой речке и на Эльмаше. Пока там обработка ручная - несовершенная. Законодательство РФ нацеливает на увеличение глубины переработки, а значит, приоритет за автоматизированной сортировкой. Процент выборки вторичных материальных ресурсов должен увеличиться, ведь оптика позволяет более глубоко отсортировывать отдельные фракции.

Фото: iStock
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Сейчас совокупная мощность четырех мусоросортировочных заводов Свердловской области составляет около 250-300 тысяч тонн в год. Этого явно недостаточно, говорят эксперты. Регион ежегодно создает около 1,5 миллиона тонн мусора. Задача - изготовить и запустить необходимое оборудование для стопроцентной сортировки отходов.

Первый на очереди объект - мусоросортировочную площадку в Красноуфимске - планируют ввести в строй весной будущего года, в Нижнем Тагиле и Краснотурьинске пока идет разработка и согласование проектов. Какую модель оптического сепаратора там будут использовать, немецкую или российскую, пока неизвестно. Плюсы уральской разработки не только в особой "ментальности", но еще и в цене: наш сепаратор почти в три раза дешевле импортного (300 миллионов рублей против 800-900). Да и обслуживать его проще, говорят специалисты.

Тем временем

Сортировкой мусорная реформа не закончится, заверяет Диана Рыбакова. В территориальной схеме есть особый раздел - предприятия по переработке вторичных отходов, в который уже включено около полусотни малых и средних компаний. В основном в списке переработчики пластика и макулатуры, но есть и нижнетагильский комплекс по переработке шин, а в следующем году появится новый участок для обезвреживания ртутьсодержащих отходов. Ареал переработки ТКО расширяется, для полной загрузки мощностей предприятия присматриваются даже к соседним регионам.

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