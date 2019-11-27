На Урале рабочий погиб в шахте лифта

В городе Миасс Челябинской области организована проверка по факту гибели рабочего, упавшего в шахту технологического лифта, сообщили в среду в следственном управлении СК региона.

- Тело 37-летнего рабочего одного из предприятий Миасса обнаружено утром 25 ноября, сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - По предварительным данным, мужчина получил смертельные травмы при падении в шахту технологического лифта.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. В том числе предстоит проверить выполнение требований техники безопасности при производстве работ. Проводится судебно-медицинская экспертиза по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в СК.