На Урале при столкновении трех фур и "Газели" погибли два человека

В Челябинской области выясняют обстоятельства смертельного ДТП на трассе М5, где произошло столкновение двух большегрузов и "Газели". На месте аварии введено реверсивное движение, сообщили в среду в управлении федеральных автодорог "Южный Урал".

- Столкновение двух грузовых автомобилей и "Газели" произошло сегодня на 1645 километре автомобильной дороги М-5 неподалеку от Юрюзани, - сообщила представитель "УралАвтодора" Таисия Курбатова. - Со слов сотрудников ДПС, в аварии погибло два человека и еще трое пострадало. Повреждено 100 метров барьерного ограждения и шесть дорожных знаков. На месте происшествия организовано реверсивное движение.

Как уточнили в ГУ МВД по Челябинской области, столкнулись три большегруза и "Газель", после чего произошел съезд в кювет. Количество погибших и пострадавших уточняется.

По данным "УралАвтодора" в момент аварии осадков не было, в горно-заводской зоне, где произошло столкновение, приморозило до минус шести градусов по Цельсию. Однако дорога была сухой. Причины и обстоятельства аварии выясняются.