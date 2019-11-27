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27.11.2019 12:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Екатеринбургом дети вынуждены ходить в школу вдоль оживленной трассы

Текст: Ольга Штейн
На окраине Екатеринбурга 38 детей вынуждены добираться до школы пешком вдоль оживленной трассы. Решить проблему жители села Горный Щит пытаются уже не первый год, но безуспешно.
Фото: Предоставлено Сергеем Петуховым Фото: Предоставлено Сергеем Петуховым
Фото: Предоставлено Сергеем Петуховым

- Лет шесть назад я, как и все мои соседи, покупали участок: 15 соток, 400 тысяч рублей - выгодное предложение за землю в черте города. Нам обещали, что там в скором времени будет микрорайон-сад, что земля - под личное подсобное хозяйство, строиться можно, в перспективе земли переведут в ИЖС, но этого до сих пор не случилось. Мы отстроились, попытались зарегистрировать дома - администрация города нам отказала. Оказалось, у нас в свидетельствах указано, что назначение земли - "личное подсобное хозяйство", а по данным администрации это земли сельхозназначения. Мы пошли в суд, восстановили свои права, нам присвоили адреса, люди прописались. У меня, к примеру, в свидетельстве значится: город Екатеринбург, 22 километр Полевского тракта и номер дома. Администрация, тем не менее, заверяет, что наш поселок - это дачное некоммерческое партнерство "Аэродром". Неразбериха, - рассказал "РГ" житель Горного Щита Сергей Петухов.

Фото: iStock
Как обезопасить дорогу в школу

Из-за путаницы с документами и статусом земель 38 школьникам - от первоклашек до учеников седьмого класса - приходится ежедневно совершать вынужденные прогулки на три километра: общественного транспорта в поселке нет, школьные автобусы туда не заезжают. Добраться до школы можно либо на машине с родителями, либо пешком вдоль оживленной трассы. Местные жители обращались к директору образовательного учреждения с просьбой продлить маршрут школьного автобуса до их домов. Летом комиссия изучила ситуацию и пришла к выводу: открытие маршрута школьного автобуса невозможно, "так как улично-дорожная сеть на территории коттеджного поселка не относится к муниципальной собственности и не отвечает требованиям безопасности дорожного движения". В мэрии добавляют: люди живут в дачном поселке. Он, вместе с дорогами, расположен на землях сельхозназначения. Пускать по ним школьные автобусы, да и вообще любой общественный транспорт, запрещено, на строительство дорог к садам у города нет полномочий.

- Мы сами привели в порядок дорогу, готовы были поставить остановку, но нам все равно отказывают, - сетует Сергей Петухов. - По утрам родители кооперируются, как-то отвозят ребят на занятия, но после уроков дети идут домой пешком, а это минут 30-40. И ладно, когда идут по территории поселка, но им приходится идти и вдоль Полевского тракта. А там и фуры носятся, и вообще движение большое.

Право на бесплатный проезд до школы и обратно закреплено за детьми в российском законодательстве. Организовать его - задача образовательного учреждения.

Фото: iStock
Что должен знать ребенок к концу начальной школы

- Родители обратились к нам насчет школьного автобуса в этом году, ближе к лету, раньше обращений не было. У нас есть возможность продлить маршрут, но не можем это сделать: в поселке нет дорог, которые отвечают требованиям безопасности, нет остановки, где дети могли бы ждать транспорт, - говорит директор школы в Горном Щите Наталья Обожина. - Вообще, дети вдоль трассы пешком не ходят - мы специально направляли людей, которые наблюдали за тем, что происходит. Они не видели ни одного ребенка, который бы шел по обочине.

Ситуацией заинтересовались в Следственном комитете РФ. Следственный отдел по Чкаловскому району города Екатеринбурга начал проверку. По поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина, проведение ее поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

- Родители школьников обращались с просьбой об организации проезда детей на автобусе до учебного заведения - такая практика существует в соседних населенных пунктах. Однако муниципальные власти отказываются, обосновывая тем, что, проезд нельзя осуществить в связи с отсутствием дороги нормального качества. А построить ее не могут, потому что по документам земли поселка имеют категорию сельхозназначения, - пояснили "РГ" в региональном СК. - Следственные органы намерены изучить ситуацию и дать правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц, которые могли привести к нарушению прав граждан.

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