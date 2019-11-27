Директор Центра развития социальных проектов Тюменской области "Милосердие" Андрей Якунин победил во Всероссийском конкурсе помощи бездомным имени Надежды Монетовой. Андрей радуется не столько победе, сколько возможности привлечь внимание к проблемам людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Результаты конкурса объявили в Москве на IX Общецерковном съезде по социальному служению. После награждения Якунина пригласили рассказать о работе центра на телеканале "Спас" и радио "Вера".

Сегодня в двух помещениях центра "Милосердие" живут более ста человек

- За время эфира телезрители и слушатели со всей России пожертвовали на нужды тюменских бездомных около 80 тысяч рублей, - говорит Андрей.

Якунин - врач-нарколог, психиатр, с 2004 года занимается социальной реабилитацией бездомных, бывших осужденных и наркозависимых.

АНО "Милосердие" он учредил в 2017 году. Сегодня в двух помещениях (на улице Коммунистической, 70 и на проезде Воронинские горки, 182/1) живут более ста человек. В ближайшее время на Коммунистической установят еще и теплую 30-местную палатку, где нуждающиеся смогут поужинать и переночевать. В планах организовать общение подопечных с социальными работниками и психологами. Общественники надеются, что специалистам удастся убедить этих людей изменить взгляд на жизнь - оформить документы, найти работу, пройти курс лечения...

Последнее станет возможным, когда центр получит лицензию на медицинскую деятельность. Необходимое оборудование закуплено на средства президентского гранта. Его "Милосердие" выиграло в нынешнем году. Еще одна победа, на которой, впрочем, Якунин останавливаться не намерен. Андрей рассчитывает, что после признания на всероссийском уровне с тюменскими общественниками начнут сотрудничать новые благотворители.