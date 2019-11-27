Тюменская область станет первым, помимо Москвы, субъектом РФ, который предоставит дотацию федеральному центру. Обычно деньги движутся в противоположном направлении - из госказны в региональную. Здесь случай особый, причем инициатива проявлена, что называется, снизу.

Власти западносибирского края решили таким образом выручить вуз Минобороны - Тюменское высшее военно-инженерное командное училище. Его материально-техническая база изрядно изношена - ремонтом ее не поправишь, нужно строить новые казармы, спорткомплекс, столовую, учебные и административные корпуса, культурно-досуговый центр, поликлинику. По предварительным расчетам, на все потребуется около семи миллиардов рублей. Регион взялся помочь, взяв на себя половину затрат, чтобы работы не затягивались и курсанты могли учиться в хороших условиях.

Финансовые вливания субъекта РФ на предстоящую трехлетку учтены при рассмотрении бюджета страны во втором чтении. В следующем году область перечислит 840 миллионов рублей, в 2021-м - 1134, в 2022-м - 1465 миллионов. Предполагается, что реконструкция займет пять лет.