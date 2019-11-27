За первую неделю работы цифровой платформы www.забизнес.рф на ней зарегистрировалось 857 пользователей и поступило 230 жалоб, тогда как изначально авторы проекта рассчитывали обработать примерно 100 обращений до конца года.

Этот ресурс создан по поручению главы государства Агентством стратегических инициатив при поддержке ТПП РФ, РСПП, "Деловой России" и "Опоры России", а также федерального бизнес-омбудсмена и ассоциации защиты бизнеса. С его помощью любой предприниматель может пожаловаться на превышение полномочий или бездействие МВД, ФСБ, СКР, Генпрокуратуры.

По мысли создателей платформы, она поможет не только придать огласке случаи незаконного притеснения бизнеса на местах, но и разобраться по существу. При этом описанная ситуация напрямую не должна быть связана с административным правонарушением, а уголовное дело либо не возбуждено, либо находиться на стадии досудебного производства.

Чтобы отправить обращение через платформу, нужно зарегистрироваться, изложить проблему и прикрепить доказательства: документы, фото- и видеоматериалы. Модерация займет сутки, после чего жалобу перешлют в профильный правоохранительный орган - ответ от него появится в "Личном кабинете" в течение 30 дней. Если в качестве получателей дополнительно отмечены деловые объединения и бизнес-омбудсмен, то они подготовят свои заключения в течение 20 дней.

- Инструмент, безусловно, полезный для всех, - комментирует уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов. - То, что бизнес-омбудсмен является одним из конечных адресатов, очень сильно пригодится в тех случаях, если МВД или Следственный комитет жалобу на самих себя рассмотреть не смогут. В первую очередь займемся обращениями по самой острой проблеме - уголовному преследованию бизнеса.

По статистике, почти половина жалобщиков по этой теме привлекается к ответственности по статье 159 УК РФ (мошенничество), тогда как эксперты в 75 процентах случаев трактуют их нарушения как деяния в сфере предпринимательства. Несмотря на неоднократные разъяснения Верховного суда, в отношении каждого второго подозреваемого бизнесмена мерой пресечения избрано заключение под стражу.

- Следствие, вместо того чтобы нормально вести сбор доказательств, предпочитает добиваться признания вины и особого порядка. А СИЗО в этом очень помогает, - считает Титов.

Не изжита и практика возбуждения уголовных дел по гражданским спорам. На необоснованное вмешательство силовиков в сделки недавно обращал внимание читателей "РГ" Александр Гончаров, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области. Формально у нас действует принцип преюдиции: если решение по гражданскому делу уже вынесено, прокуроры, следователи и дознаватели должны признавать его без дополнительных проверок. Однако это совершенно не мешает полиции открывать дела по заявлению проигравшего.

- Проблема разного толкования преюдиции тяжелейшая, институт уполномоченных не может решить ее на протяжении всего своего существования, - поясняет Алексей Рябов, руководитель службы правовой экспертизы федерального бизнес-омбудсмена. - Например, есть решение арбитража об отсутствии налоговой задолженности, а в Генпрокуратуре отвечают: преюдиция не распространяется на правовые оценки фактов.

Во время презентации платформы www.забизнес.рф замглавы МВД РФ Виталий Шулика подчеркнул, что ведомство специально пересмотрело регламент рассмотрения жалоб: письма, поступившие через электронный ресурс, не спустят в нижестоящие органы, а будут изучать в центральном аппарате.

- Надеюсь, сделаем прорыв при рассмотрении обращений предпринимателей, чтобы инвестклимат в стране улучшился, - добавил Шулика.

К сожалению, доля бизнеса, не доверяющего силовым структурам, год от года растет: если в 2017-м среди опрошенных общественными организациями таковых было 45 процентов, то в 2019-м - уже 66,7. При этом 84 процента респондентов отметили, что уголовное дело в отношении них так и не окончилось приговором, а 45 процентов полностью или частично потеряли свой бизнес.

Прямая речь

Алексей Репик, председатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия":

- Взаимодействие бизнеса с правоохранительными органами может носить непредсказуемый характер, а это серьезно мешает работать "вдолгую". Говорят, что ложка дегтя портит бочку меда: достаточно одного негативного случая, чтобы каждый мог примерить его именно на себя. Это оказывает негативное влияние на желание инвестировать. Не случайно, что все четыре деловых объединения страны поддержали инициативу АСИ в формировании нового инструмента защиты прав предпринимателей.