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27.11.2019 11:25
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Югре протестировали новую модель авиаперевозок

Текст: Елена Панова
Новая схема авиаперевозок в Югре стала темой очередной, уже пятой по счету онлайн-конференции губернатора Натальи Комаровой. Отметим, тему актуального разговора с югорчанами всегда выбирают сами жители. Темами предыдущих встреч было здравоохранение, переселение жителей из ветхого и аварийного жилья, бизнес и налоги, благоустройство в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда".
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

На этот раз в студии телерадиокомпании "Югра" собрались чиновники, представители авиакомпании, специалисты туриндустрии и пассажиры. Что показательно, глава региона Наталья Комарова, как и на предыдущих встречах, заняла позицию на стороне простых югорчан, чтобы вместе со всеми требовать результатов работы от тех, кто должен их обеспечить.

Для чего возникла надобность введения принципиально новой модели авиаперевозок в Югре? Дело в том, что территория региона сопоставима с площадью Италии и Великобритании вместе взятых. Но в отличие от Европы, плотность населения здесь всего три человека на квадратный километр. При этом добраться до многих отдаленных поселков можно только летом по воде, по замерзшим рекам зимой или авиатранспортом.

Поэтому без продуманной транспортной системы, логичной связи всех ее звеньев в этих краях просто не выжить. Сейчас в регионе как раз заканчивается тестирование новой модели авиасообщения, которую запустили восемь месяцев назад, подводят первые итоги ее работы, анализируют, как можно усовершенствовать.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Наталья Комарова в своем обращении рассказала, каким видит будущее Югры

- Новая модель ориентирована прежде всего на жителей Югры, - отметил Андрей Зобницев, заместитель губернатора Югры. - Если в предыдущих схемах маршрутов и полетов первую роль играла экономика, то модель, которую мы запустили с 1 апреля, ориентирована на жителей. Причем на жителей, как крупных городов, так и труднодоступных населенных пунктов.

Общий замысел этой модели состоит в том, чтобы человек даже из самой отдаленной точки региона мог с ближайшей площадки долететь на вертолетах типа Ми-8Т до районного центра или в город, в котором есть аэропорт местного значения. Дальше, если необходимо, его путь лежит в крупные региональные аэропорты, так называемые узловые хабы - Сургут, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, на более весомой технике - самолетах Ан-24, АТР-72. И уже оттуда вылететь за пределы региона или страны.

Казалось бы, все просто, но при разработке модели необходимо было таким образом состыковать рейсы и разработать такое расписание, чтобы человек не "зависал" в промежуточной точке своего пути на долгие часы. В результате разработчики создали специальное волновое расписание, чтобы схема работала с минимально возможными потерями времени и средств для пассажиров.

- Принцип ее построения можно охарактеризовать как "спицы-колесо". Колесо - это наши международные аэропорты. А спицы - отдаленные населенные пункты,-рассказал директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Константин Гребешок. - Мы спланировали все таким образом, чтобы люди из отдаленных поселений рано утром перелетали в аэропорты местного значения, оттуда в районе 12 дня могли добраться до международных аэропортов, а из них в любую точку страны.

При создании новой модели было введено пять новых маршрутов, действующих внутри региона: Ханты-Мансийск - Нягань, Ханты-Мансийск - Советский, Ханты-Мансийск - Сургут, Нягань - Сургут, Ханты-Мансийск - Когалым. И дополнительно четырнадцать маршрутов, которые следуют за пределы Югры. Главным образом это рейсы по самым востребованным направлениям - до Краснодара, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Омска и т. д.

Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости
Города Югры вошли в российский топ самых благоустроенных

При этом на части рейсов были введены субсидии за счет регионального и федерального бюджетов.

- Когда мы формируем расписание и создаем альтернативные маршруты, необходимо одновременно оценивать стоимость билетов для пассажиров, - подчеркнула Наталья Комарова в ходе онлайн-конференции. - Принятие решения о введении нового направления должно зависеть от того, сколько будет стоить проезд.

Отметим, как показал мониторинг реализации новой модели, за восемь месяцев пассажиропоток в Югре вырос на авиамаршрутах внутри округа на 45 процентов, а на межрегиональных направлениях - на 32.

Кроме того, при реализации схемы авиаперевозок в регионе изменились и условия обслуживания пассажиров. Так, в аэропортах Сургута, Ханты-Мансийска, Нижневартовска установили автоматические устройства, считывающие электронные посадочные талоны, установили в залах ожидания и стерильных зонах терминалов новые мягкие кресла, предоставили дополнительные услуги питания, оборудовали детские зоны и т.д. Для аэропортов Нижневартовска, Нягани, Урая закупили досмотровое оборудование, аэродромную технику больше чем на 300 миллионов рублей.

При этом, что очень важно, было синхронизировано расписание практически всех видов транспорта в регионе - муниципального бщественного, воздушного, водного и железнодорожного. Иными словами, в регионе произошла, по сути, транспортная революция. При этом, как признают власти региона, модель необходимо шлифовать и дорабатывать еще. Вводить новые субсидируемые маршруты, отточить синхронизацию стыковочных рейсов, закупать дополнительно технику.

В любом случае задел положен, и Крайний Север в масштабах страны теперь не такой уж крайний.

Комментарий

Михаил Петров, заместитель директора Института экономики УрОРАН:

- Для отдаленных регионов страны, где в силу климатических условий сложно развивать автотранспортное сообщение, создание оптимальной модели с использованием авиатранспорта, во-первых, решает глобальную транспортную проблему - оторванность от Большой земли. Во-вторых, позволяет отладить сообщение внутри региона, которое раньше во многом зависело от времени года. Значительное увеличение пассажиропотока уже в первые месяцы доказало, что схема работает.

Цифра

С момента внедрения новой схемы югорчане стали значительно чаще пользоваться авиатранспортом. В этом году только по округу самолеты перевезли около 70 тысяч пассажиров.

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