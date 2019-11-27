В Свердловской области иномарка сбила двух пешеходов

В Первоуральске две женщины начали пересекать дорогу в паре метров от пешеходного перехода и попали под машину. Одна из пострадавших скончалась.

Как сообщили в управлении ГИБДД Свердловской области, несчастье случилось сегодня утром на улице Сакко и Ванцетти. Пешеходов сбил 59-летний мужчина за рулем Toyota Corolla. Женщина 1957 года рождения скончалась на месте, вторая - 1971 года рождения - госпитализирована с травмами.

Выжившая рассказала, что они со знакомой вышли на остановке из автобуса и по краю проезжей части двинулись к нерегулируемому переходу, попутно беседуя. За 1,5-2 метра до перехода начали переходить проезжую часть наискосок и попали под машину.

"Водитель иномарки за 11 лет стажа ни разу не привлекался к ответственности за нарушения ПДД. В момент аварии на одежде пешеходов не было светоотражающих элементов", - пояснили в Госавтоинспекции.

Кстати

На днях в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле двое подростков получили травмы в ДТП, причем обе аварии спровоцировали они сами. Так, в субботу днем в Екатеринбурге 13-летний мальчик перебегал дорогу в неположенном месте, выскочив при этом из-за стоящего автомобиля. В момент ДТП на голове подростка был капюшон. В воскресенье вечером в Нижнем Тагиле машина сбила девочку 14 лет, которая переходила проезжую часть, не убедившись в безопасности. Она была в наушниках, и не услышала приближающийся автомобиль.