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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Не хотят жить в Венеции

В Тюмени ищут средства на реконструкцию ливневой канализации
Текст: Анатолий Меньшиков (Тюмень)
Российская газета - Экономика УРФО № 269(8027)
Уже зима началась, а в Тюмени остается в повестке дня тема устройства и надежности сети канализации. Город периодически подтапливает, в соцсетях его нередко называют "северной Венецией". На проблему обратил внимание местных чиновников уральский полпред президента Николай Цуканов. Недавно напомнил о ней и жутковатый провал посреди оживленной улицы, чудом обошедшийся без серьезных последствий для автомобилистов и пешеходов.

Кто-то успел снять образование провала на улице Харьковской на видео. Вслед за обрушившимся тротуаром буквально за секунду уходит под землю часть дороги. К счастью, на той стороне, где появилась солидная по диаметру и весьма глубокая яма, тотчас начавшая заполняться водой, в этот момент не было движения - машины дожидались зеленого сигнала светофора на соседнем перекрестке. Иначе в провал гарантированно могла бы угодить пара легковушек, а то и грузовик или автобус. Кстати, на этой же улице неподалеку пятью годами ранее произошел похожий случай. И вообще, обвалы-провалы в Тюмени нередки.

Фото: Евгений Кармаев
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На Харьковской в этот раз обрушился верхний свод канализационного коллектора - бетонной конструкции внушительного размера. Прокуратура намерена выяснить, что привело к инциденту, едва не ставшему ЧП. Предположения есть, официальных ответов пока нет. Ветку коллектора в этом районе коммунальщики обещали "прощупать" телеметрией, чтобы выявить наличие других потенциально гиблых участков. Либо убедиться в их отсутствии.

Между тем в ходе тотального обследования ранее выявлены слабые места сетей ливневой канализации, мощность и состояние которой приемлемыми не назовешь. Ее общая протяженность на начало года составляла 376 километров. Преобладающая часть - открытого типа: водоотводные канавы, кюветы. Около 40 километров сетей требуют ремонта, объявили кураторы муниципального жилкомхоза нынешней осенью. В 2018 году ливневка приросла почти на 23 километра, но только треть из них - в капитальном исполнении. В 2019-м построили 18,7 километра, правда, уже в противоположной пропорции. В планах построить за двадцать лет еще 600 километров.

Сегодня единая система сбора и отведения дождевых и паводковых вод лишь в проекте. Местами им и стекать-то некуда, и тогда при ливнях или бурном таянии снегов образуются безразмерные лужи, которые и автомобили с трудом преодолевают. Пропускная способность действующей ливневки не позволяет ей справляться с напором залповых осадков, поэтому периодически наблюдается потоп с авральным выездом на улицы машин для откачки воды. Так, после ливня 19 сентября они откачали за сутки 1,1 тысячи кубометров. Проблема градостроительного характера, а заложена она еще в советские времена, замечает замглавы города Павел Перевалов.

Пропускная способность действующей ливневки не позволяет ей справляться с напором залповых осадков, поэтому периодически наблюдается потоп

К тому же для Тюмени характерен высокий уровень грунтовых вод, часть территории заболочена. Северная окраина города плавно переходит в Тарманский болотный массив. Но многоэтажки и на него наступают. Владельцы частных домов поселка Матмасы с отчаянием наблюдают за строительством группы жилых высоток на пустыре, где тяжелая техника то и дело увязала в топи. Люди опасаются, что "небоскребы", возводимые на отсыпной площадке, приведут к дальнейшему подтоплению их домов и огородов. "Жизнь в сырости" началась еще с малоэтажной застройки и, судя по содержанию многочисленных слезных обращений обитателей поселка к местным властям, ситуация лишь усугубляется, мероприятия по водопонижению не принесли видимого результата.

Фото: iStock
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Матмасы, конечно же, не единственная бедовая точка на карте муниципалитета. Требуется комплексный подход к решению проблемы, и он будет реализован, уверяет заместитель руководителя главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков. В числе прочего планируется за 3-4 предстоящих года проложить вдоль объездной дороги мощный 10-километровый коллектор глубокого заложения. Наконец-то появятся очистные сооружения. Заключено концессионное соглашение о строительстве профильным предприятием 120 километров ливневой канализации. Концессионер, согласно документу, обязуется приступить к работам в 2023 году и завершить их в 2031-м. Всего до 2040-го власти регионального центра, напомню, мечтают прирастить сеть на 600 километров.

Как видим, основная нагрузка ложится на бюджет, и первый вопрос - хватит ли в казне денег на воплощение всех планов? К примеру, стартовавший недавно ремонт канализационной ветки на улице Менделеева обойдется более чем в 150 миллионов рублей. Совокупные затраты тянут уже на десятки миллиардов. Не так давно депутаты гордумы обеспокоенно говорили о явно недостаточном финансировании программы устройства ливневки, предлагали не уповать на концессионный проект, до старта которого еще долго, а изыскать дополнительные средства. Предложение, наверное, резонное, но эти деньги можно получить, либо залезая в долги, либо перераспределяя траты по другим статьям ведения городского хозяйства, допустим, из дорожной сферы. Однако до конкретики так и не дошло.

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