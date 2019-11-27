В Тюмени мануального терапевта обвинили в смерти пациентки

О завершении расследования уголовного дела в отношении врача-мануальщика сообщает сегодня Следственный комитет Тюменской области. По данным правоохранительных органов, 76-летний доктор виновен в смерти пациента из-за врачебных манипуляций.

Мануальный терапевт одной из частных медицинских клиник Тюмени принял 53-летнюю пациентку с жалобами на боли в шее. 30 августа 2018 года без проведения лабораторных исследований он диагностировал у нее остеохондроз позвоночника, хронический радикулит и сделал ей блокаду (поставил обезболивающий препарат в участок локализации боли) на уровне одного из шейных позвонков.

На следующий день женщина снова пришла к доктору с жалобами на боли. Мануальщик проделал ту же манипуляцию: игла попала в пространство спинного мозга, куда проник вводимый препарат.

После этого у пациентки начались осложнения - возник высокий спинальный блок (при нем есть большой риск развития артериальной гипотензии вплоть до остановки дыхания). "Скорая" доставила женщину в одну из больниц, где 4 сентября 2018 года, несмотря на усилия медиков, она скончалась от отека головного мозга.

Мануальный терапевт обвиняется в причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

"Согласно выводам судмедэкспертизы, врач допустил дефекты при оказании медицинской помощи, и это спровоцировало развитие у пациентки в частности гипоксии головного мозга, а в конечном итоге привело к смертельному осложнению - отеку головного мозга", - передает пресс-служба регионального СК.

Уголовное дело подготовлено для передачи в суд.