Ролевой эксперимент выявил причину любви женщин к откровенным нарядам

Команда ученых из Австралии провела ролевой эксперимент, в котором приняли участие более 300 человек, проживающих в 38 странах.

Каждый доброволец принадлежал к одному из гипотетических онлайн-обществ, соответствующих реальным экономическим моделям.

Оказалось, что представительницы слабого пола, получившие роль в сообществах с наибольшим экономическим неравенством, выбрали самые откровенные наряды.

Это происходило, потому что женщин беспокоил их социальных статус, и таким способом они надеялись повысить его.

По словам ведущего автора исследования Хандиса Блейка, для красивых женщин это может быть разумной стратегией.

- Мы могли бы сделать вывод, что в сегодня красота не имеет определяющего значения, но наш повседневный опыт говорит о другом, - утверждает доктор Блейк. - Однако надо помнить, что красота не вечна, а одержимость внешностью сопряжена с другими рисками и проблемами психического здоровья.

Психологи считают, что с ростом экономического расслоения, будет повышаться и озабоченность женщин своей внешностью