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27.11.2019 17:08
Рубрика: Экономика
Проект: Новости интеллектуальной собственности

"Роскосмос" подписал соглашение о присоединении к блокчейн-инфраструктуре IPChain

Госкорпорация "Роскосмос" приняла решение развернуть узел блокчейн-инфраструктуры
Ассоциация IPChain и госкорпорация "Роскосмос" подписали соглашение о сотрудничестве, целью которого станет вовлечение наукоемких отраслей экономики в формирование рынка интеллектуальной собственности. Как отметил президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский, основная задача IPChain - установить взаимодействие между участниками рынка и максимально упростить ввод объектов интеллектуальной собственности в полноценный экономический оборот. "Инфраструктура доверия IPChain объединяет значимых отраслевых игроков - органы власти, коммерческие сервисы, музыкальные студии, институты развития, включая "Сколково", Роснано, РВК. Они могут напрямую, в реальном времени, сотрудничать как друг с другом, так и с Роспатентом и Судом по интеллектуальным правам. Как крупная технологическая корпорация государственного сектора, "Роскосмос" принял решение выстраивать собственную систему управления в цифровой среде с использованием новейших технологий. Он получил возможность создавать новые практики управления правами в корпоративном секторе", - пояснил Кричевский.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Первый заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Максим Овчинников считает, что сегодня управление правами на результаты творческой, исследовательской, инженерной деятельности должно стать основой работы как подразделений корпорации, так и ее партнеров: "Права на такие результаты, как бы они ни охранялись - авторским или патентным правом, в России или за ее пределами, являются наиболее ценным активом, которому долгие годы не уделялось достаточного внимания. Такие активы формируются десятилетиями. "Роскосмосу" нужно ускорить этот путь и восстановить интеллектуальную составляющую в структуре своих активов за очень короткий срок. Сделать это можно только с помощью цифровых технологий как с точки зрения глубины внутрикорпоративного проникновения, так и минимизации затрат".

Фото: Представлено пресс-службой IP Академии
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По мнению исполнительного директора по контрактно-договорной работе госкорпорации "Роскосмос" Георгия Форсова, "с помощью инфраструктуры IPChain корпорация сможет полностью реализовать новые механизмы фиксации и перехода цифровых прав. Технология распределенных реестров одновременно повысит защищенность результатов, возможности доказательства факта их создания, перехода прав на них, в том числе в судах, но при этом сохраняет все достоинства формируемой корпорацией системы управления правами с учетом отраслевой специфики и уже разработанных средств автоматизации". Как добавил Георгий Форсов, такие возможности в российском законодательстве появились лишь в октябре этого года.

Для авторов и разработчиков корпорации система управления "цифровыми правами" позволит создать новые механизмы стимулирования создания и использования результатов интеллектуальной деятельности.

Ранее на конференции "Роскосмоса" вице-президент по R&D Федерации интеллектуальной собственности Екатерина Чуковская и руководитель кафедры Центра частного права при президенте Российской Федерации им. Алексеева Елена Павлова поднимали тему необходимости использования всего спектра авторских и патентно-правовых режимов для создания эффективной системы охраны и управления интеллектуальными правами.

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