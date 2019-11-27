Россиян ждут две двухдневные рабочие недели

Новости

ФСО восстановит санаторий "Кавказская Ривьера" в Сочи 19:30
Москвичам пообещали ледяной дождь 19:21
Минск и Москва сближают порядок взыскания алиментов 19:14
В Москве частично закроют доступ на Красную площадь 19:14
Путин обсудил с Бегловым развитие Санкт-Петербурга 19:00
Сценарий новых "Звездных войн" попал на eBay из-за ведущего актера 19:00
Маневры НАТО на границах ОДКБ обсуждались на заседании в Бишкеке 18:47
Компания из Волгодонска пообещала показать Шнурову "сварщика будущего" 18:28
Глава МИД Исландии прочитал лекцию в Дипакадемии в Москве 18:20
За месяц иностранцы вложили в российский госдолг 220 млрд рублей 18:08
В Крыму назвали прорывом решение Apple отображать полуостров частью РФ 17:52
Американцу по ошибке пересадили почку 17:51
Южно-Сахалинск начинает превращаться в умный город 17:46
Представители всех фракций в Мосгордуме поддержали проект бюджета Москвы 17:44
Во Франции нашли кельтскую гробницу с колесницей и подземным ходом 17:43
Видео: Тилль Линдеманн прокатился на багажной ленте в Пулково 17:22
Почта и Mastercard запустят кэшбэк для "Настоящей черной пятницы" 17:14
Дагестанские школьники сбежали работать на АЗС ради компьютерного клуба 17:11
Эксперты назвали фильм, который имеет шансы получить "Оскар" 17:10
Tesla отказывается утилизировать токсичные батареи 17:00
Корабли Балтфлота вышли в Красное море по пути на учения "ИНДРА-2019" 16:56
На футбольном стадионе "Фишт" в Сочи начали строить теннисные корты 16:52
Путин посетил клуб дзюдо "Турбостроитель" 16:48
Пожарные потушили возгорание в трансформаторной будке в центре Москвы 16:43
Путин откроет церемонию запуска газопровода "Турецкий поток" 16:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
Задайте вопрос руководителю Федерального казначейства Роману Артюхину
Задайте вопрос руководителю Федерального казначейства Роману Артюхину
В Гидрометцентре пообещали жителям центра России "метеокачели"
В Гидрометцентре пообещали жителям центра России "метеокачели"
27.11.2019 18:16
Рубрика: Экономика

Россиян ждут две двухдневные рабочие недели

Текст: Ольга Игнатова
Россияне будут работать всего по два дня в последнюю рабочую неделю нынешнего года и в первую неделю 2020 года. Это следует из производственного календаря на 2020 год, утвержденного правительством, сообщает РИА Новости.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Рабочими будут понедельник, 30 декабря, и вторник, 31 декабря. А первый рабочий день в 2020 году приходится на четверг, 9 января. Соответственно, рабочей будет и пятница, 10 января.

Фото: iStock
В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным днем

Нерабочими в следующем году будут: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - новогодние каникулы; 7 января - Рождество Христово; 23 февраля - День защитника Отечества; 8 марта - Международный женский день; 1 мая - праздник Весны и Труда; 9 мая - День Победы; 12 июня - День России; 4 ноября - День народного единства.

В соответствии с постановлением правительства перенесены следующие выходные дни: с субботы 4 января на понедельник 4 мая; с воскресенья 5 января на вторник 5 мая.

С учетом переноса выходных дней в 2020 году новогодние каникулы продлятся 8 дней - с 1 по 8 января.

Длинные выходные ждут россиян в феврале - с 22 по 24 февраля и марте - с 7 по 9 марта. В мае работники будут отдыхать с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая.

Экономика Работа Рынок труда
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин открыл скоростную трассу М-11
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
В Кремле рассказали о возможной встрече Путина и Зеленского в Париже
В Крыму назвали прорывом решение Apple отображать полуостров частью РФ
Полки в новых вагонах станут длиннее