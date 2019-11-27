Россиян ждут две двухдневные рабочие недели

Рабочими будут понедельник, 30 декабря, и вторник, 31 декабря. А первый рабочий день в 2020 году приходится на четверг, 9 января. Соответственно, рабочей будет и пятница, 10 января.

Нерабочими в следующем году будут: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - новогодние каникулы; 7 января - Рождество Христово; 23 февраля - День защитника Отечества; 8 марта - Международный женский день; 1 мая - праздник Весны и Труда; 9 мая - День Победы; 12 июня - День России; 4 ноября - День народного единства.

В соответствии с постановлением правительства перенесены следующие выходные дни: с субботы 4 января на понедельник 4 мая; с воскресенья 5 января на вторник 5 мая.

С учетом переноса выходных дней в 2020 году новогодние каникулы продлятся 8 дней - с 1 по 8 января.

Длинные выходные ждут россиян в феврале - с 22 по 24 февраля и марте - с 7 по 9 марта. В мае работники будут отдыхать с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая.