Российские военные летчики начали патрулировать новые районы в Сирии

Территория на севере Сирии, за которой с воздуха приглядывают российские военные, за три недели заметно расширилась.

Командир вертолета Ми-35 Алексей Трефилов рассказал, что полеты выполняются на предельно малых высотах. Есть участки, где винтокрылая машина находится всего в 30 метрах над землей. Так низко приходится летать из соображений безопасности, подчеркнул летчик.

Патрулирование длится около двух часов. В воздухе одновременно находятся два-три вертолета. Отметим, что в провинциях Хасеке и Алеппо становится все больше пунктов распределения гуманитарной помощи, за которыми также ведется наблюдение с воздуха. А районы у сирийско-турецкой границы на земле патрулируют отряды российской военной полиции, напоминает ТАСС.