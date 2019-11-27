Подготовка к сезону у российских биатлонистов прошла успешно. Об этом на пресс-конференции рассказал президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

Первый этап Кубка мира стартует 30 ноября в шведском Эстерсунде. В мужскую сборную включены Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев и Матвей Елисеев. У женщин за команду выступят Екатерина Юрлова-Перхт, Виктория Сливко, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова и Ирина Старых.

Как ранее сообщала пресс-служба СБР, Логинов, Гараничев и Юрлова-Перхт попали в состав без отбора, потому что заняли место в топ-15 общего зачета Кубка мира-2018/2019. Бабиков и Сливко заработали личные квоты на первый этап как победители общего зачета Кубка IBU прошлого сезона.

Все команды сейчас находятся на сборах в Швеции и Норвегии и готовы к соревнованиям.

- Подготовка к сезону успешно завершена, сейчас мы переходим к соревновательному периоду, - отметил Драчев. - Все сборы были проведены на высшем уровне. Подготовку мы начали в мае, срывов, отклонений от плана не было. Мы решили оставить весь состав, чтобы тренер мог видеть результаты молодых спортсменов в динамике. Мы идем, думая об Олимпийских играх. Поэтому хотим, чтобы сезон получился рабочим.

Напомним, что до конца года пройдут еще два этапа Кубка мира - в австрийском Хохфильцене и французском Анси. Чемпионат мира пройдет в феврале в Италии. Международный сезон у биатлонистов закончится в марте.