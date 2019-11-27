Рыбнадзор Японии решил разместить вооруженных сотрудников на своих судах

Управление рыболовства Японии обратилось к властям с просьбой разместить вооруженный персонал на его патрульных судах, которые все чаще сталкиваются с активным сопротивлением со стороны браконьеров из КНДР. Речь идет об использовании для защиты сотрудников национальной береговой охраны.

Об этом в среду сообщила газета The Japan News. Сейчас команды судов японского рыбнадзора не имеют права применять оружие и арестовывать подозреваемых. Однако в последнее время они постоянно сталкиваются с открытым противодействием со стороны экипажей северокорейских шхун, а в августе команда скоростного северокорейского катера, по данным газеты, открыто угрожала инспекторам автоматическим оружием.

Рыбаки из КНДР активно ведут промысел в эксклюзивной экономической зоне Японии, в первую очередь в богатом морепродуктами районе Яматотай в центральной части Японского моря, сообщает ТАСС. По данным японской рыболовной инспекции, в прошлом году ее сотрудники более пяти тысяч раз сталкивалась со случаями незаконного пребывания рыбаков в экономической зоне страны.