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Samsung запатентовала планшет с гибким экраном

Текст:   Виктория Чернышева
27.11.2019,  
10:43
Фото: nl.letsgodigital.org Фото: nl.letsgodigital.org
Фото: nl.letsgodigital.org

Samsung Electronics разработала складной планшет.

В патенте, опубликованном на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности, описываются три разновидности гаджетов с гибкими экранами. Интересно, что не все они складываются ровно пополам.

Портал LetsGoDigital визуализировал новинку и назвал ее Samsung Galaxy Tab Fold.

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Дизайн планшета, имеющего линию сгиба посредине, отличается от уже вышедшего Fold. Это новое устройство, которое можно описать как широкий складной смартфон, но без верхнего дисплея. Это делает его больше похожим на планшет.

Скорее всего, камера находится под экраном устройства, на котором нет выреза. Предполагается, что такая технология будет представлена в будущем году.

Если развернуть гаджет под углом 45 градусов, его нижнюю часть можно использовать как клавиатуру. Таким образом новинка напоминает "карманный" ноутбук.

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Две других запатентованных модели имеют тот же дизайн, но линии сгиба у них смещены к краю. Это делает их менее компактными, чем первый вариант.

Ожидается, что в 2020 году году сразу несколько производителей представят складные планшеты. Lenovo уже анонсировала модель ThinkPad X1; также над складным устройством с двумя экранами Surface Duo работает Microsoft.

Кроме этого, конкуренцию Samsung может составить китайская компания TCL, которая показала прототип устройства с двумя складными линиями, благодаря чему телефон превращается в большой 10-дюймовый планшет.

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