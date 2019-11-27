Самый дешевый смартфон Xiaomi с NFC придет в Россию завтра. Цена

В четверг, 28 ноября, Xiaomi даст старт российским продажам смартфона Redmi Note 8T - своего самого дешевого аппарата с модулем NFC. Информация об этом опубликована на официальной странице компании в Facebook.

Redmi Note 8T. Фото: Xiaomi

Помимо NFC-модуля, Redmi Note 8T получил четырехмодульную основную камеру (основной, портретный, макро и широкоугольный объективы), процессор Snapdragon 665, аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт через порт USB-C, дисплей с диагональю 6,3 дюйма.

На сайте Xiaomi модель будет стоить от 13990 рублей за модификацию с 3/32 Гб, однако, по данным "Яндекс.Маркета", некоторые продавцы готовы уступить новинку по более низкой цене.

Ближайшие конкуренты Redmi Note 8T - это Samsung Galaxy A50 и Huawei P30 Lite.