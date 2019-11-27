Сборная России вышла в 1/4 финала чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Парагвае. В заключительном матче группы "С" подопечные Михаила Лихачева одолели команду Беларуси 5:3 и заняли второе место в своем квартете.

Наша команда вышла в плей-офф чемпионата мира по пляж-ному футболу, набрав в группе шесть очков Фото: EPA

По сути, плей-офф для наших начался досрочно. Сенсационно уступив сборной Объединенных Арабских Эмиратов (1:4), россияне потеряли право на ошибку в игре с белорусами. Поражение оставляло нас за бортом турнира, что стало бы катастрофой для одного из фаворитов мирового первенства.

Невыход в плей-офф стал бы для россиян катастрофой

У белорусской команды, дебютировавшей на чемпионатах мира, такого груза ответственности не было. В итоге матч получился сверхдраматичным. Наши уступали и 0:1, и 1:3, но сумели собраться и в концовке дожали белорусов.

Следующим соперником команды Михаила Лихачева станут действующие чемпионы мира бразильцы, которые выиграли все три матча в группе "D" с общим счетом 29:11. Интересно, что последняя встреча наших с Бразилией на первенствах планеты состоялась в 2015 году также на стадии 1/4 финала, и тогда россияне вырвали победу в дополнительное время - 6:5. Сейчас россиянам будет сложнее еще и потому, что из-за перебора желтых карточек сборной не помогут Алексей Макаров и Артур Папоротный. Матч начнется в 22.15 по московскому времени.