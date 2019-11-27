Силуанов рассказал о директивах госкомпаниям по росту производительности

Правительство направит в госкорпорации и госкомпании директивы по ускорению роста производительности труда до 5% в год, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на Международном форуме производительности в Сколково.

Такие же темпы роста производительности (5%) предусматривает профильный нацпроект для вовлеченных в него предприятий. Сейчас их уже более 700 (они получают экспертную поддержку и пользуются возможностями институтов развития). Среди них нет госкомпаний, отметил гедиректор Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николай Соломон. Вместе с тем еще до запуска нацпроекта примером повышения производительности стал Росатом, отметил министр экономического развития Максим Орешкин.

По его словам, недавно состоялось совещание с руководителями госкомпаний по повышению производительности.

Россия более чем в три раза отстает от развитых стран по производительности труда. Так, по данным ОЭСР, средняя выработка на час отработанного времени в России - 26,5 доллара, в США и Германии - 72, в Ирландии - 99,5.

Орешкин подчеркнул, что производительность - интегральный показатель уровня инвестиций, качества человеческого капитала и технологий.