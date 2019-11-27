Синоптики рассказали, где могут произойти наводнения

В целом количество опасных явлений на территории не только России, но стран СНГ, Восточной и Западной Европы с каждым годом увеличивается, сообщил на пресс-конференции в "Российской газете" руководитель Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

К тому же они становятся более интенсивными и мощными. Подтверждение тому - июньские наводнения в Иркутской области. Аномально жаркая погода привела к таянию снегов в Восточных Саянах. Плюс пришли циклоны. "Если сопоставить, какой процент примерно дало вот это таяние и сколько дали осадки для того, чтобы потом снесло плотину в Нижнеудинске, в бассейне реки Ия, то где-то процентов 60 - это снег и процентов 30 - это дожди. Если бы не вот это аномальное из-за меняющегося климата резкое потепление, то, возможно, не было такого ущерба", - отметил Юрий Варакин.

Подобные явления будут иметь место и в будущем, но как снаряд не падает в одну воронку, так и наводнение вряд ли повторится в Иркутской области. "Но можно сказать на 80 или даже на 90 процентов, что такие события будут иметь место в горных районах Северного Кавказа, в Восточных, Западных Саянах", - добавил синоптик.