Сирены воздушной тревоги прозвучали на юге Израиля

Сирены воздушной тревоги сработали в городе Ашкелон на юге Израиля. Они являются предупреждением о вероятном ракетном обстреле из сектора Газа.

О прозвучавшем сигнале информирует ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу. Пока не известно, была ли совершена атака.

Накануне палестинские радикалы из сектора Газа выпустили две ракеты по территории Еврейского государства. Одна из них была перехвачена системой ПВО "Железный купол".

Самое серьезное за последние несколько месяцев обострение на границах анклава произошло 12 ноября после того, как израильские ВВС ликвидировали командира "Исламского джихада" в Газе Бахи Абу аль-Ата, которого считали ответственным за сотни терактов против израильтян. Из сектора Газа было выпущено по Израилю не менее 450 ракет, большую часть из которых удалось перехватить. В ответ израильские военные нанесли удары по десяткам целей группировки. В результате в секторе Газа погибли более 30 человек.