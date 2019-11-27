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Рубрика: Общество

Скворцова рассказала о необходимости обращения к врачу при гриппе

Текст: Ирина Невинная
В Минздраве не ожидают тяжелого течения наступающего гриппозного сезона, однако заявляют о готовности оказывать экстренную специализированную помощь больным с тяжелыми осложнениями гриппа. Об этом сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, выступая на Всероссийском форуме "Общественный иммунитет".
Фото: Михеев Сергей/РГ Фото: Михеев Сергей/РГ
Фото: Михеев Сергей/РГ

"Грипп - сезонное заболевание, поэтому повышение заболеваемости будет обязательно, - отметила Вероника Скворцова. - По прогнозам НИИ гриппа, который ведет постоянный мониторинг за распространением вируса, повышение уровня заболеваемости начнется в этом году в декабре, а пик придется на январь-начало февраля. Спад заболеваемости гриппом мы ожидаем, как обычно, начиная с апреля".

Фото: Сергей Куксин
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Скворцова отметила, что повышение заболеваемости гриппом в зимний сезон - это неизбежная реальность. "Не было ни одного года, когда бы мы не отмечали рост заболеваемости, другое дело, что благодаря активной вакцинации мы надеемся, что этот рост будет умеренным и с небольшим числом осложненных случаев".

Министр дала конкретные советы населению: во-первых, если человек чувствует, что заболевает, и у него появляются симптомы гриппа, нужно обращаться к врачу в течение первых суток. Это поможет получить адекватную помощь в случае, если поражение инфекцией будет серьезным.

"Есть форма молниеносно развивающейся вирусной пневмонии, вызванной инфекцией тяжелого воспаления легких, когда фактически "выключаются" альвеолы, и легкие перестают выполнять свою дыхательную функцию", - предупредила министр. Такие больные должны немедленно, в течение первых же суток после начала заболевания, помещаться в стационар и получать специальный вид помощи - оксигенацию крови с помощью аппаратов исскуственной вентиляции легких (ИВЛ).

Фото: Михаил Метцель / ТАСС
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"Сейчас такое оборудование есть во всех регионах - всего 112 аппаратов, - отметила министр. - Мы следим, чтобы в тех районах, где нет собственных отделений с такими приборами, были заключены договоры с соседними территориями, где аппараты ИВЛ имеются, чтобы пациенты с тяжелыми осложнениями в любом случае могли получить адекватную помощь".

Вероника Скворцова назвала два главных правила поведения, которые снижают риск заболеть гриппом и получить осложнения: во-первых, сделать прививку (по срокам это еще не поздно), и, во-вторых, в случае заражения не заниматься самолечением.

Общество Здоровье Правительство Минздрав
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