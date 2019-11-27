"Спартак" оштрафован за выкрики фанатов в адрес Дзюбы

Московский "Спартак" оштрафован на 100 тысяч рублей за оскорбительные скандирования болельщиков клуба в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы. Об этом заявил председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц.

На минувшей неделе Дзюбу освистали во время двух встреч: отборочной игры сборной против Сан-Марино, а затем в матче 17-го тура чемпионата страны между "Спартаком" и "Уралом".

По словам Григорьянца, позиция КДК "всегда была непримиримой к оскорблениям и нецензурной брани на стадионах". "Неважно, в чей адрес она звучит. В первую очередь нам нужно думать о зрителях, которые приходят на футбол, среди них есть женщины и дети", - отметил глава КДК.

Ранее появилась информация, что из-за выходки болельщиков "Спартака" во время матча с "Уралом" столичная команда может остаться без поддержки на игре с "Зенитом" в это воскресенье. Григорьянц отметил, что с 2015 года из регламента был исключен пункт, "по которому КДК мог запретить клубу-хозяину продавать билеты для гостевых фанатов".

К слову, накануне стало также известно, что матч "Зенита" со "Спартаком" будет судить бригада во главе с Виталием Мешковым. В то же время ответственным за использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) будет Михаил Вилков.

Возвращаясь к заседанию КДК, добавим, что по итогам тура штраф получил не только "Спартак", но и "Локомотив". За кричалки болельщиков "железнодорожников" клуб наказан на 60 тысяч рублей, еще на 30 тысяч за выход за пределы технической зоны оштрафован главный тренер "красно-зеленых" Юрий Семин.