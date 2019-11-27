Новости

Самолет совершил экстренную посадку в Шереметьево из-за проблем с шасси 15:39
В Ессентуках мать выбросила новорожденную дочь у рынка 15:38
В Тюмени мануального терапевта обвинили в смерти пациентки 15:22
Суд в Швеции отклонил апелляцию "Газпрома" в споре с "Нафтогазом" 15:21
Кот Рыжий из Донецкого краеведческого музея появился на конвертах 15:16
Московские археологи нашли 10 тысяч артефактов в 2019 году 15:13
Суд вернул в прокуратуру дело Раджабова - участника акции 27 июля в Москве 15:12
Рассекречен стильный купе-кроссовер от Volvo и Geely 15:10
Эксперты назвали лучшие сериалы и фильмы десятилетия 15:08
"Спартак" заплатит сто тысяч за оскорбления Дзюбы 14:57
На США обрушился беспрецедентный шторм 14:53
Лавров: Киеву нужны прямые переговоры с представителями ДНР и ЛНР 14:53
В Свердловской области иномарка сбила двух пешеходов 14:50
Палеонтологи нашли в музее "дракона из "Игры престолов" 14:44
В Саратовской области нашли пять незаконных свалок с ртутными лампами 14:42
Носков: Электронные паспорта россиян будет изготавливать "Гознак" 14:40
Известное противоопухолевое средство оказалось опасным для жизни 14:39
Вологодское село Куность затопило вышедшей из берегов рекой 14:37
МИД: США пытаются вешать на Россию "все грехи" за происходящее в Ливии 14:32
Снежный покров в Москве ляжет 1 декабря 14:30
Новосибирская полиция разыскала подростков, избивающих сверстников 14:28
На МКС починили сломанный туалет 14:25
СК возбудил дело после взрыва у жилого дома в Туле 14:22
Видео: гололед привел к цепочке нелепых ДТП 14:15
Под Иркутском девять детей пострадали в ДТП 14:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
Задайте вопрос руководителю Федерального казначейства Роману Артюхину
Задайте вопрос руководителю Федерального казначейства Роману Артюхину
В Гидрометцентре пообещали жителям центра России "метеокачели"
В Гидрометцентре пообещали жителям центра России "метеокачели"
27.11.2019 14:57
Рубрика: Спорт

"Спартак" заплатит сто тысяч за оскорбления Дзюбы

Текст: Максим Домчев

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение оштрафовать московский "Спартак" на 100 тысяч рублей за скандирования болельщиков в адрес нападающего сборной России и "Зенита" Артема Дзюбы.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Мостовой: Советую Дзюбе игнорировать выкрики фанатов

Решение о наказании "Спартака" сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц. Напомним, болельщики московского клуба во время матча 17-го тура РПЛ в Екатеринбурге в матче против местного "Урала" по ходу матча допустили оскорбительные скандирования в адрес Дзюбы. Этот факт попал в рапорт делегата матча.

После матча Российская Премьер-Лига опубликовала заявление, в котором осудила подобные выходки болельщиков и начала сбор материалов по этому инциденту. Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев после матча заявил, что люди, оскорблявшие Дзюбу, "не имеют права быть на наших стадионах".

Руководство РФС ранее пообещало установить личности оскорблявших футболиста людей и добиться запрета для них на посещение матчей сборной.

Между тем, 1 декабря в Санкт-Петербурге состоится матч 18-го тура РПЛ, в котором "Зенит" принимает "Спартак".

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак" Спортивные организации Российский футбольный союз
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин приехал проститься с Вербицкой
Госдума: Apple признала Крым российским
Арестовали двух подозреваемых в убийстве главы центра "Э" Ингушетии
Нобелевский лауреат рассказал о вероятности мирового кризиса
Житель Ижевска попытался продать за рубеж секретные разработки ВКС