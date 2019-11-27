"Спартак" заплатит сто тысяч за оскорбления Дзюбы

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение оштрафовать московский "Спартак" на 100 тысяч рублей за скандирования болельщиков в адрес нападающего сборной России и "Зенита" Артема Дзюбы.

Решение о наказании "Спартака" сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц. Напомним, болельщики московского клуба во время матча 17-го тура РПЛ в Екатеринбурге в матче против местного "Урала" по ходу матча допустили оскорбительные скандирования в адрес Дзюбы. Этот факт попал в рапорт делегата матча.

После матча Российская Премьер-Лига опубликовала заявление, в котором осудила подобные выходки болельщиков и начала сбор материалов по этому инциденту. Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев после матча заявил, что люди, оскорблявшие Дзюбу, "не имеют права быть на наших стадионах".

Руководство РФС ранее пообещало установить личности оскорблявших футболиста людей и добиться запрета для них на посещение матчей сборной.

Между тем, 1 декабря в Санкт-Петербурге состоится матч 18-го тура РПЛ, в котором "Зенит" принимает "Спартак".