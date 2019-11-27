США ввели санкции в отношении компании, закупающей топливо для Кубы

Министерство финансов Соединенных Штатов во вторник объявило о введении санкций против Панамериканской корпорации, закупающей топливо для Кубы, сообщает Cubadebate.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США внесло в черный список Панамериканскую корпорацию за то, что она якобы является собственностью либо находится под контролем компании "Кубаметалес". В отношении этой кубинской компании в июле прошлого года за деятельность в нефтяном секторе экономики Венесуэлы были введены санкции министерства финансов США.

В результате санкций против Панамериканской корпорации активы, которые компания может иметь под юрисдикцией США, заморожены, а ее финансовые операции с североамериканскими компаниями запрещены.

Судоходные компании, страховщики и страны, под флагом которых ходят суда, подвергаются угрозам и санкциям со стороны Вашингтона за транспортировку топлива на Кубу, что, как отмечают в Гаване, является настоящим "необъяснимым актом геноцида".

Как пояснили "РГ" в кубинском посольстве в России, только с апреля 2018 года по март 2019 года блокада нанесла Кубе убытки в сумме 4 миллиарда 334,6 миллиона долларов.

В период с сентября по октябрь 2019 года Куба страдала от чрезвычайных энергетической ситуации из-за невозможности вовремя арендовать необходимые для перевозки топлива танкеры по причине постоянно усиливающегося давления со стороны Соединенных Штатов.

Как отметили в кубинском посольстве, с конца 2018 года практически каждую неделю правительство Соединенных Штатов принимает новые и все более масштабные меры в целях ужесточения торгово-экономической и финансовой блокады Кубы.