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27.11.2019 00:30
Рубрика: В мире

Трамп помиловал двух индеек перед Днем благодарения

Фото: AP Photo/Patrick Semansky Фото: AP Photo/Patrick Semansky
Фото: AP Photo/Patrick Semansky

Президент США Дональд Трамп воспользовался своим президентским правом и "помиловал" двух индеек, которых ему доставили в Белый дом для того, чтобы отпраздновать День благодарения. Церемония состоялась в Розовом саду.

Фото: REUTERS/Tom Brenner
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В присутствии супруги Меланьи и гостей глава Белого дома сначала помиловал 20-килограмовую индейку по имени Баттер, а затем и ее "дублера" - Брэда, пишет ТАСС. Трамп пошутил, что обе индейки уже получили повестки, которые обязывают их явиться в спецкомитет по разведке Палаты представителей конгресса США, чтобы дать показания в рамках процедуры импичмента главы государства. Американский лидер также сказал, что на церемонии собралось много журналистов в связи с тем, что "индейки находятся в родстве со стервятниками".

Индейки, которых помиловал Трамп, появились на свет несколько месяцев назад в штате Северная Каролина. Они прошли специальную "подготовку" для достойного участия в церемонии. Отметим, что вторую птицу привозят в Белый дом на случай непредвиденной ситуации с главным виновником торжества. Брэд и Баттер теперь отправятся в Политехнический институт штата Вирджиния, где под присмотром студентов будут доживать свой век.

День благодарения празднуется в США в этом году 28 ноября. По традиции Дональд Трамп и его семья отметят этот праздник с индейкой под клюквенным соусом в поместье Мар-а-Лаго в Палм-Бич (штат Флорида).

Первым из американских президентов символическую церемонию "помилования" индеек провел в 1863 году Авраам Линкольн. Тогда же он объявил каждый четвертый четверг ноября Днем благодарения. С 1947 года, когда Белый дом возглавлял Гарри Трумэн, эта традиция стала ежегодной.

В мире США Дональд Трамп
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