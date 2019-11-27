Турция не стала принимать план НАТО по "защите" от России

Турция не поддержала план НАТО по защите от "российской угрозы". Представитель страны не будет подписывать план, в рамках которого Североатлантический альянс обязуется предоставить военную помощь странам Балтии и Польше в случае военного конфликта с Россией.

Анкара не поменяет свою позицию до тех пор, пока в НАТО не признает силы обороны курдов террористами, передает Reuters. Отсутствие согласия Турции может значительно замедлить ситуацию с принятием данного плана.

План по защите стран Прибалтики и Польши от действий России не имеет прямого отношения к политике Турции в Сирии, однако поднимает вопросы относительно защиты границ стран - членов НАТО, которым является Турция.

Между тем в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не планирует нападать на какую-либо из стран НАТО.