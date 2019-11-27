Ученые: кризис среднего возраста у женщин может повысить риск слабоумия

Исследование ученых из Токийского института медицинских наук, которое проводилось на протяжении 17 лет, показало, что кризис среднего возраста может увеличить риск развития деменции у женщин.

Эксперты проанализировали медицинские записи 700 женщин, родившихся в Великобритании после Второй мировой войны. Пациентки были участниками программы Национального обследования здоровья и развития Совета по медицинским исследованиям, отмечает The Daily Mail.

Исследователи обнаружили, что женщины, которые были счастливы и имели высокую самооценку в возрасте 50 лет, были менее склонны к развитию расстройства, резко ухудшающего память, к 70 годам. В возрасте 52 лет участницы заполнили подробные анкеты об их понимании счастья. Их спрашивали о работе, личных отношениях, цели в жизни и самооценке. В возрасте 69 лет они прошли когнитивный скрининг, используемый для диагностики деменции. Он включал тесты на внимание и ориентацию, память, язык и беглость речи. Те, у кого было отмечено больше личностного роста и самооценки, когда им было 52 года, с большей вероятностью имели лучшие когнитивные показатели 17 лет спустя.

Позитивные женщины превосходили тех, у кого наблюдался стресс в среднем возрасте, по скорости мышления, памяти и в ходе вербальных тестов. Согласно выводам ученых, чувство счастья и комфорта способствует здоровому образу жизни, который предотвращает деменцию. Исследователи утверждают, что позитивные люди быстро избавляются от стресса и беспокойства, которые, как выяснилось, наносят ущерб областям мозга, связанным с эмоциями, мышлением и памятью. А высокая самооценка создает так называемый когнитивный резерв, устойчивость ума к повреждению мозга.

Кроме того, риск потери памяти зависит от других факторов, включая уровень образования, род занятий, семейное положение, курение и физические упражнения. Как отметил ведущий автор исследования, доктор Михару Наканиши, середина жизни является критическим периодом для изменений в мозге, связанных с деменцией, и психосоциальных кризисов.

Директор британской благотворительной организации Age UK Кэролайн Абрахамс сказала: "Важность этого исследования состоит в связи между положительным психическим благополучием и улучшенными навыками мышления в дальнейшей жизни". По ее словам, психическое благополучие можно улучшить путем отказа от курения, чрезмерного употребления алкоголя или неправильного питания. Это, в свою очередь, может помочь снизить риск развития некоторых форм деменции и уменьшения когнитивных способностей.

Ученые рекомендуют чаще посещать родных и друзей, заниматься любимым делом, практиковать активный отдых, здоровое питание и релаксацию.

Между тем

Только в Великобритании около 850 тысяч человек страдают деменцией - к 2050 году эта цифра достигнет двух миллионов человек из-за старения населения. В США около четырех миллионов страдают деменцией.