Ученые: кризис среднего возраста у женщин может повысить риск слабоумия

Новости

Путин дал совет не циклиться на Украине 22:25
Экс-президент Бразилии рассказал, как Трамп обсуждал интервенцию в Венесуэлу 22:10
МИД назвал попытку смещения главы Венесуэлы неудавшимся "блицкригом" США 21:54
Видео: вертолет Ми-26 перевез фронтовой бомбардировщик Су-24 21:49
В Албании за сутки произошло 526 землетрясений 21:45
Дональд Трамп опубликовал себя в образе боксера в Twitter 21:37
Путин получил подарок от главы Давосского форума 21:10
В Госдуме призвали Киев искать взаимовыгодные решения по транзиту газа 21:01
Водителей-экстремалов оштрафовали за гонки по дну Азовского моря 20:40
Росгвардия взяла под охрану железнодорожную часть Крымского моста 20:30
Сделано открытие, которое поможет избавиться от никотиновой зависимости 20:18
Раскрыта опасность употребления популярного среди подростков снюса 19:56
Путин назвал футбол самым популярным видом спорта в России 19:50
Контактная группа ведет работу по вопросу обмена пленными в Донбассе 19:45
Сенатор от Крыма сочла популизмом претензии Украины на Азовское море 19:33
Бывшая жена обвинила хоккеиста сборной России в похищении детей 19:31
ФСО восстановит санаторий "Кавказская Ривьера" в Сочи 19:30
Skoda объявит российские цены на кроссовер Karoq 11 декабря 19:30
Москвичам пообещали ледяной дождь 19:21
Минск и Москва сближают порядок взыскания алиментов 19:14
В Москве частично закроют доступ на Красную площадь 19:14
Путин обсудил с Бегловым развитие Санкт-Петербурга 19:00
Сценарий новых "Звездных войн" попал на eBay из-за ведущего актера 19:00
Маневры НАТО на границах ОДКБ обсуждались на заседании в Бишкеке 18:47
Компания из Волгодонска пообещала показать Шнурову "сварщика будущего" 18:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
Задайте вопрос руководителю Федерального казначейства Роману Артюхину
Задайте вопрос руководителю Федерального казначейства Роману Артюхину
В Гидрометцентре пообещали жителям центра России "метеокачели"
В Гидрометцентре пообещали жителям центра России "метеокачели"
27.11.2019 22:18

Ученые: кризис среднего возраста у женщин может повысить риск слабоумия

Текст: Андрей Васильев

Исследование ученых из Токийского института медицинских наук, которое проводилось на протяжении 17 лет, показало, что кризис среднего возраста может увеличить риск развития деменции у женщин.

Эксперты проанализировали медицинские записи 700 женщин, родившихся в Великобритании после Второй мировой войны. Пациентки были участниками программы Национального обследования здоровья и развития Совета по медицинским исследованиям, отмечает The Daily Mail.

Фото: iStock
Сделано открытие, которое поможет избавиться от никотиновой зависимости

Исследователи обнаружили, что женщины, которые были счастливы и имели высокую самооценку в возрасте 50 лет, были менее склонны к развитию расстройства, резко ухудшающего память, к 70 годам. В возрасте 52 лет участницы заполнили подробные анкеты об их понимании счастья. Их спрашивали о работе, личных отношениях, цели в жизни и самооценке. В возрасте 69 лет они прошли когнитивный скрининг, используемый для диагностики деменции. Он включал тесты на внимание и ориентацию, память, язык и беглость речи. Те, у кого было отмечено больше личностного роста и самооценки, когда им было 52 года, с большей вероятностью имели лучшие когнитивные показатели 17 лет спустя.

Позитивные женщины превосходили тех, у кого наблюдался стресс в среднем возрасте, по скорости мышления, памяти и в ходе вербальных тестов. Согласно выводам ученых, чувство счастья и комфорта способствует здоровому образу жизни, который предотвращает деменцию. Исследователи утверждают, что позитивные люди быстро избавляются от стресса и беспокойства, которые, как выяснилось, наносят ущерб областям мозга, связанным с эмоциями, мышлением и памятью. А высокая самооценка создает так называемый когнитивный резерв, устойчивость ума к повреждению мозга.

Кроме того, риск потери памяти зависит от других факторов, включая уровень образования, род занятий, семейное положение, курение и физические упражнения. Как отметил ведущий автор исследования, доктор Михару Наканиши, середина жизни является критическим периодом для изменений в мозге, связанных с деменцией, и психосоциальных кризисов.

Фото: media.springernature.com
Возможность структурного омоложения кожи доказана клинически

Директор британской благотворительной организации Age UK Кэролайн Абрахамс сказала: "Важность этого исследования состоит в связи между положительным психическим благополучием и улучшенными навыками мышления в дальнейшей жизни". По ее словам, психическое благополучие можно улучшить путем отказа от курения, чрезмерного употребления алкоголя или неправильного питания. Это, в свою очередь, может помочь снизить риск развития некоторых форм деменции и уменьшения когнитивных способностей.

Ученые рекомендуют чаще посещать родных и друзей, заниматься любимым делом, практиковать активный отдых, здоровое питание и релаксацию.

Между тем

Только в Великобритании около 850 тысяч человек страдают деменцией - к 2050 году эта цифра достигнет двух миллионов человек из-за старения населения. В США около четырех миллионов страдают деменцией.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин открыл скоростную трассу М-11
Правительство отменило обязательную сертификацию лекарств
В Госдуме призвали Киев искать взаимовыгодные решения по транзиту газа
В Кремле рассказали о возможной встрече Путина и Зеленского в Париже
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели