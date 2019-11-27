Утвержден новый состав Еврокомиссии: кто будет управлять ЕС

Новая Еврокомиссия под руководством экс-главы министерства обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен готова к старту. В среду Европейский парламент утвердил кандидатуры всех 27 представленных на утверждение комиссаров, а Британия так и осталась не представленной в новом европейском "правительстве".

В ходе голосования за Еврокомиссию, во главе которой впервые встала женщина, 461 депутат высказался за, 157 - против и 89 воздержались. Таким образом, первого декабря - с опозданием на месяц - еврокомиссары могут приступать к выполнению своих обязанностей. В своей речи фон дер Ляйен обозначила приоритеты их работы. Это защита окружающей среды, для которой разработан масштабный план борьбы с изменением климата, упор на использование цифровых технологий, а также дополнительные усилия по укреплению европейского сотрудничества в области экономики, финансовой политики и активизации внешнеполитических инициатив.

В правительстве фон дер Ляйен будет 15 мужчин и 11 женщин - несмотря на то, что женщин несколько меньше, это все же самый сбалансированный с гендерной точки зрения состав Еврокомиссии.

Бывший президентом Европарламента в те времена, когда это была не столь публичная должность, 72-летний политический тяжеловес испанец Жозеп Борель стал Верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.

Самым молодым членом Еврокомиссии назначен 28-летний экс-министр экономики Литвы Виргиниюс Синкявичюс. Прежде чем возглавить подразделение, отвечающее за вопросы окружающей среды и водных ресурсов, он в течение месяца находился в отпуске по отцовству в связи с рождением дочери.

Бывший официальный представитель Еврокомиссии грек Маргаритис Схинас займется продвижением европейского образа жизни. Вообще-то задачей этого нового подразделения комиссии должна была стать "защита европейского образа жизни", но после многочисленных обвинений в ксенофобии, название поменяли.

Заместителем по вопросам экологии назначен нидерландец Франс Тиммерманс, до того бывший правой рукой у главы предыдущей Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

Цифровыми технологиями займется датчанка Маргрет Вестагер, отвечавшая за вопросы конкуренции в предыдущем кабинете комиссаров.

Выпускник московского МГИМО словак Марош Шефчович был еврокомиссаром трижды, и еще один раз исполнял обязанности члена Еврокомиссии. Он уже занимался вопросами здравоохранения, энергетики, администрации, культуры и образования. На сей раз Шефчович возьмет на себя межинституциональные отношения.

Бывший комиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства австриец Йоханнес Хан тоже не спешит возвращаться на Родину. Теперь он - комиссар по бюджету и администрации.

Комиссаром по вопросам юстиции и верховенства права стал экс-глава последовательно министерства финансов, министерства иностранных дел и министерства обороны Бельгии Дидье Рейндерс. Учитывая то, что премьер-министр Бельгии Шарль Мишель сменил поляка Дональда Туска на посту главы Евросовета, нынешняя администрация Евросоюза нанесла серьезный урон бельгийской политике.

Еще одна постоянная жительница Брюсселя - болгарка Мария Габриэль, бывшая еврокомиссаром цифровой экономики - теперь возглавляет направление по делам молодежи и инноваций.

За торговлю будет отвечать ирландец Фил Хоган, в комиссии Юнкера занимавшийся сельским хозяйством.

Бывший премьер Латвии Валдис Домбровскис в Брюсселе поселился в 2014 году, и успел побывать комиссаром по вопросам евро и социального диалога, а также по финансовой стабильности, финансовым услугам и союзу рынков капитала. Теперь он займется вопросами "экономики, которая работает на людей".

Дубравка Шуица из Хорватии в последние шесть лет была депутатом Европарламента и, по данным европейского издания Politico, ее долго уговаривали стать вице-председателем Еврокомиссии, отвечающим за демократию и демографическую политику.

Экс-председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Стелла Кириакидес, которую кипрская пресса называет "наша Мать Тереза", будет заниматься здравоохранением.

Вера Юрова из Чехии была комиссаром по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства, а фон дер Ляйен сделала ее своим заместителем по защите европейских ценностей и обеспечению транспарентности.

Экономист Элиза Феррейра из Португалии занималась банковской политикой в Европарламенте, а в Еврокомиссии будет отвечать за политику сплочения и реформы ЕС.

Еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Айоана Валин была наблюдателем от Румынии в Европарламенте в те времена, когда страна еще не была членом Евросоюза, а с 2007 года она постоянно избирается евродепутатом, и уже побывала председателем комитета по энергетике и промышленности, а затем комитета по защите окружающей среды.

Экс-министр экономики и инфраструктуры Эстонии Кадри Симсон будет отвечать за энергетику, экс-министр финансов Финляндии Ютта Урпилайнен - за международное сотрудничество, экс-премьер Италии Паоло Джентилони - за экономику, экс-министр труда, занятости, социальной и солидарной экономики Люксембурга Николя Шмидт - за политику в области занятости и социальные права, экс-министр социальной политики и прав потребителя Мальты, 40 лет назад выигравшая национальный конкурс красоты, Хелена Далли - за вопросы равенства, а экс-министр труда Швеции Ильва Йоханссон - за внутреннюю политику.

Комиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства утвердили официального представителя Венгрии в Евросоюзе Оливера Вархели. О нем отзываются, как о человеке, который блестяще ориентируется в европейских делах, но не очень ладит с подчиненными.

От Польши в Еврокомиссию планировал войти глава администрации президента Кшиштоф Шчерский, но, узнав, что в этом правительстве его стране поручили заниматься сельским хозяйством, быстро передумал. Его сменил крепкий хозяйственник, многолетний евродепутат Януш Войчеховски.

Гражданин Франции и Сенегала Тьерри Бретон был вторым и более успешным кандидатом на пост еврокомиссара из Парижа. Он занимал должность министра финансов во времена президента Жака Ширака, после чего занимался преподаванием и бизнесом в области ИТ. Бретон писал книги о компьютерных вирусах и текстовых редакторах в те времена, когда в Советском Союзе только специалисты слышали о портативных компьютерах, В последнее время руководил компанией - ведущим игроком на европейском рынке ИТ-услуг, входящей в пятёрку лучших в мире. Одному Богу известно, как его уговорили подать в отставку, чтобы заняться вопросами внутреннего рынка в новой Еврокомиссии.

Как известно, Урсула фон дер Ляйен - мать семерых детей, так что ей по плечу любые проблемы. Однако профессиональный кризис-менеджер не помешает. Им станет бывший директор Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ) Янез Ленарчич из Словении.

Напомним, что старый состав Еврокомиссии под руководством Жан-Клода Юнкера попрощался с сотрудниками своих брюссельских офисов еще в конце октября. Но из-за того, что ранее депутатам Европарламента не пришлись по душе ни первоначальные кандидаты на еврокомиссаров от Франции, Венгрии и Румынии, ни те, кого прислали им на замену, Урсула фон дер Ляйен перенесла начало работы. К тому же Британия, вместо того, чтобы 31 октября выйти из ЕС, как было запланировано ранее, попросила об отсрочке до 31 января будущего года. И эта отсрочка была ей предоставлена на условии, что на этот срок Лондон направит нового еврокомиссара, либо продлит полномочия старого. Однако сразу после переноса даты брекзита в Великобритании были назначены внеочередные парламентские выборы, а по закону в предвыборный период в Соединенном Королевстве не назначают зарубежных представителей - ни дипломатов, ни, тем более, чиновников столь высокого ранга. Чтобы избежать срыва начала работы Еврокомиссии юристы ЕС разработали стратегию, в соответствии с которой руководить Евросоюзом будут чиновники из 27 стран вместо 28. Вопрос с легальностью принимаемых ими решений будет улажен специалистами по европейскому праву, а против Британии будет инициирован дисциплинарный процесс за нарушение законодательства ЕС.