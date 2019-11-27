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27.11.2019 00:00
Рубрика: Происшествия

Кража на миллиард

В Дрездене совершено ограбление века
Текст: Максим Макарычев
Российская газета - Неделя № 268(8026)
Самая дерзкая в XXI веке кража по стоимости похищенных ювелирных раритетов совершена в немецком Дрездене.

Добычей грабителей стали украшения из крупнейшей в Европе коллекции сокровищ "Зеленый свод". Похищены не имеющие аналогов в мире изделия XVIII века на общую сумму около миллиарда евро. Преступники в считаные минуты легко взяли неприступную сокровищницу, которая охранялась как лучшие банки и хранилища мира.

Находившихся в музее двух охранников они отвлекли, подпалив находившийся рядом электрощит, обеспечивающий светом весь район. Из-за пожара отключилась как музейная сигнализация, так и уличные фонари, которые освещали здание. Под вой сирен грабители сняли часть железной решетки на окне первого этажа, а затем, разрушив закаленное стекло, проникли в помещение.
Опубликовано видео дерзкой кражи сокровищ из музея в Дрездене

Два преступника, попавшие на камеры наблюдения, были одеты в черную спортивную одежду и маски. Но полиция предполагает, что у них были и сообщники, включая наводчика. Судя по камерам, налетчики прекрасно ориентировались внутри музея и управились всего за несколько минут. На кадрах видно, как в кромешной темноте грабители с фонариками разбивают шкафы с отключенной сигнализацией, где хранились украшения, и складывают награбленное в рюкзаки. Затем они быстро ретировались через окно и скрылись на поджидавшем их автомобиле. Полиция прибыла на место преступления лишь через пять минут после того, как оттуда сбежали грабители. По горячим следам преступников задержать не удалось, и они находятся в бегах.

Тем временем специалисты оценивают ущерб от ограбления. Исчезли три набора ювелирных изделий с бриллиантами. По данным немецкой Государственной коллекции произведений искусства, среди похищенных ценностей находятся уникальные предметы ювелирной коллекции XVIII века - "Бриллиантовая роза" и набор алмазов, а также блестящие украшения европейских королев, такие как жемчужные ожерелья и нагрудная звезда польского ордена Белого орла. Кроме того, добычей грабителей стали большая нагрудная цепь, цепочка из саксонского жемчуга, эполет (наплечник) и 770 бриллиантов. Исторические наборы состоят из 37 частей каждая, и есть опасения, что воры могут попытаться их разбить, отмечает ВВС.

Происшествия Преступления Криминал В мире Европа Германия
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