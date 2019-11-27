Сначала плохо стало 41-летнему Маттиасу Хауэру из фракции христианских демократов. Он уже заканчивал выступление с трибуны, как внезапно побледнел, зашатался и не смог вымолвить ни единого слова - благо, на помощь быстро подоспели коллеги, подхватившие мужчину и вызвавшие ему "скорую". Вскоре "приступ слабости" свалил с ног 56-летнюю Симоне Барриентос, активную представительницу "левых" - защитницу беженцев, феминистку и по совместительству певицу, что особо отмечается на ее официальной страничке. Все эти инциденты заставили управляющий совет бундестага хорошенько задуматься.

Отныне никаких ночных заседаний, предварительно договорились между собой лидеры почти всех фракций. По словам Михаэла Гроссе-Бремера, в ходе дебатов им удалось придумать, как "разумно упорядочить" законодательный процесс. Среднее время, отведенное для дебатов, сократится с 38 минут до 30, а парламентские слушания будут занимать 60 минут вместо традиционных полутора часов. С особенно перегруженного четверга, когда немецким депутатам нередко приходится "встречать рассвет на рабочем месте", пять пунктов повестки решено перекинуть на среду. Новый регламент теперь предстоит утвердить на специальном голосовании.