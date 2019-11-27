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27.11.2019 19:48
Рубрика: В мире

Бундестагу запретят заседать по ночам

Текст: Марина Алешина
Российская газета - Федеральный выпуск № 269(8027)
Совет старейшин бундестага, отвечающий за внутреннюю "кухню" немецкого парламента, решил оградить депутатов от переутомления. Подготовлены поправки в регламент заседаний, в частности запрещающие засиживаться на работе до ночи, а то и до утра, что тоже случается. Как пишет портал Spiegel online, в чье распоряжение попал проект документа, поводом для дискуссии и пересмотра графика стало чрезвычайное происшествие 7 ноября. В этот день сразу два народных избранника чуть не потеряли сознание.

Сначала плохо стало 41-летнему Маттиасу Хауэру из фракции христианских демократов. Он уже заканчивал выступление с трибуны, как внезапно побледнел, зашатался и не смог вымолвить ни единого слова - благо, на помощь быстро подоспели коллеги, подхватившие мужчину и вызвавшие ему "скорую". Вскоре "приступ слабости" свалил с ног 56-летнюю Симоне Барриентос, активную представительницу "левых" - защитницу беженцев, феминистку и по совместительству певицу, что особо отмечается на ее официальной страничке. Все эти инциденты заставили управляющий совет бундестага хорошенько задуматься.

Фото: AP Photo/Martin Meissner
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Отныне никаких ночных заседаний, предварительно договорились между собой лидеры почти всех фракций. По словам Михаэла Гроссе-Бремера, в ходе дебатов им удалось придумать, как "разумно упорядочить" законодательный процесс. Среднее время, отведенное для дебатов, сократится с 38 минут до 30, а парламентские слушания будут занимать 60 минут вместо традиционных полутора часов. С особенно перегруженного четверга, когда немецким депутатам нередко приходится "встречать рассвет на рабочем месте", пять пунктов повестки решено перекинуть на среду. Новый регламент теперь предстоит утвердить на специальном голосовании.

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