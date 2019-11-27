В Гидрометцентре дали прогноз на зиму

Приближающаяся календарная зима в России обещает быть мягкой.

"В целом подтверждается ранее выпущенный прогноз на осенне-зимний период. В большинстве регионов Центрального и Северо-Западного округов температура предстоящей зимой будет выше климатической нормы, - сказал руководитель Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин на пресс-конференции в "Российской газете".

Судя по консенсусному прогнозу климатологов СНГ, теплее обычного этой зимой может быть в Западной Сибири (от Тюменской области до Республики Алтай), на северо-востоке Якутии и на Чукотке. Положительные температурные аномалии также могут быть на юге Сибири.

Ожидается, что декабрь в столичном регионе повторит погодный сценарий осени. Так, по словам Варакина, минувший октябрь в Москве оказался теплее обычного на целых 4 градуса. Ноябрь, скорее всего, превысит норму на 2,5 градуса. "Декабрь тоже будет теплым", - пообещал синоптик. Но зима в Москве не отменяется. Будут и снег, и "волны потепления". "Первая декада декабря скорее всего окажется под влиянием Атлантики. Иными словами, под влиянием теплых ветров. Холодных затоков с востока мы не ожидаем", - отметил Варакин.

Устойчивая отрицательная температура, по расчетам синоптиков, установится к 15-20 декабря. Тогда же может сформироваться и устойчивый снежный покров, и можно уже готовить лыжи и санки, посоветовал Варакин.

Количество опасных явлений на территории России с каждым годом будет увеличиваться

Пока же жителям столичного региона, а также близлежащих областей предстоит готовиться к резким скачкам погоды, которые синоптики называют "метеокачелями". В ночь с пятницы на субботу в столичном регионе начнутся интенсивные осадки. Сначала в виде дождя, но постепенно переходящие в снег. При этом интенсивность осадков будет разной. Меньше их выпадет на северо-западе (Рижское, Волоколамское направление), а больше - на юго-востоке, востоке, северо-востоке области. Будет ненастно и в соседних Рязанской, Тульской, Владимирской, Ярославской и Новгородской областях. "Мы прогнозируем, что в субботу в Подмосковье температура будет колебаться от 0 до плюс 3 градусов. В ночь с субботы на воскресенье она приблизится к нулю. А с 1 по 4 декабря температуры и днем, и ночью окажутся устойчиво отрицательными. Особенно в близлежащих к Подмосковью областях - Владимирской, Ярославской. На дорогах появится гололедица, нужно быть очень осторожными", - советует Варакин.

В первую неделю декабря жителей центра ждут новые температурные "качели". 5 и 6 декабря через Беларусь, Смоленск, Новгородскую и Тверскую области придет очередной теплый циклон. Но он погостит совсем недолго. Уже 7 декабря снова до минус 4-5 градусов. И снова гололедица.

По словам Варакина, в целом количество опасных явлений на территории не только России, но стран СНГ, Восточной и Западной Европы с каждым годом увеличивается. К тому же они становятся более интенсивными и мощными. Подтверждение тому - июньские наводнения в Иркутской области. Аномально жаркая погода привела к таянию снегов в Восточных Саянах. Плюс пришли циклоны. "Если сопоставить, какой процент примерно дало вот это таяние и сколько дали осадки для того, чтобы потом снесло плотину в Нижнеудинске в бассейне реки Ия, то где-то процентов 60 - это снег и процентов 30 - это дожди. Если бы не вот это аномальное из-за меняющегося климата резкое потепление, то, возможно, не было такого ущерба", - отметил Юрий Варакин.

Подобные явления будут иметь место и в будущем, но как снаряд не падает в одну воронку, так и наводнение вряд ли повторится в Иркутской области. "Но можно сказать на 80 или даже на 90%, что такие события будут иметь место в горных районах Северного Кавказа, в Восточных, Западных Саянах", - добавил синоптик.