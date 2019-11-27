В Кремле рассказали о возможной встрече Путина и Зеленского в Париже

В Париже может состояться отдельная встреча президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского. Об этом журналистам рассказал помощник президента Юрий Ушаков.

"Я думаю, что к этому идет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Отметим, что в Париже 9 декабря пройдет саммит в Нормандском формате. Программа саммита сейчас согласовывается , уточнил Ушаков.

"Я сегодня звонил своему французскому коллеге. Сейчас они докладывают своему руководству временные параметры", - сообщил он. По его словам, саммит будет состоять из трех блоков: в начале переговоры, потом рабочий обед и пресс-конференция.