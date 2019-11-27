Полиция штата Массачусетс стала первой в США, где на стражу порядка заступили роботы-собаки. Речь идет о моделях Spot, разработанных инженерами компании Boston Dynamics. Как выяснили в Американском союзе защиты гражданских свобод (ACLU), несколько таких моделей передали в лизинг полицейским. Пока четырехногих роботов закрепили за саперным подразделением, но потенциально их область применения гораздо шире, например, удаленный осмотр опасных помещений, где могут находиться вооруженные бандиты или бомбы. Киберпсов уже дважды использовали в реальных операциях, хотя не уточняется, как именно.

Компания широко известна своими наработками в робототехнике, но модель Spot, ставшая звездой при запуске, это первый продукт для коммерческого использования. Робот весит около 70 кг и передвигается со скоростью пешехода - около 5 км/ч, хотя экспериментальные модели уже бегают со скоростью до 30 км/ч.

Спецподразделения уже не первый год используют узкоспециальные колесные или гусеничные машины для разминирования. Но достаточно взглянуть на популярные в интернете видео с роботами-собаками, чтобы убедиться, насколько они мобильнее и совершеннее.

Киберпсы могут действовать по алгоритмам или выполнять команды оператора, но в любом случае большая часть их движений автоматизирована. Они самостоятельно умеют забираться по лестницам, преодолевать сложный и скользкий рельеф, открывать двери, не терять устойчивость при внешних ударах и даже подниматься на ноги при переворачивании. На "спину" такой машины можно установить вспомогательное оборудование, включая датчики, камеры, манипуляторы.

Поставки киберсобак идут и другим покупателям, в том числе для мониторинга стройплощадок, инспекций удаленной газовой и нефтяной инфраструктуры. В Boston Dynamics заверяли, что не будут продавать их тем, кто может использовать машины во вред людям или в военных целях. Такие пункты даже есть в схеме лизинга, которую выбрали чтобы иметь возможность отозвать киберсобак у тех, кто нарушит условия.

Роботов-собак бурно обсуждают в интернете, но они не вызывают восторга у правозащитников, видимо, опасающихся, что машины, как в интернет-мемах, восстанут против "кожаных мешков". В ACLU заявили, что по мере того, как роботы перемещаются из лабораторий в реальную жизнь, необходима транспарентность и развитие законодательной базы. Пока же публика остается в неведении о том, как именно полиция применяют эти машины. Для законодательных и надзорных целей эксперты предлагают создать федеральное ведомство по робототехнике и ее применению, ведь политики зачастую не очень сведущи в этих технологиях.