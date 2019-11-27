Компания широко известна своими наработками в робототехнике, но модель Spot, ставшая звездой при запуске, это первый продукт для коммерческого использования. Робот весит около 70 кг и передвигается со скоростью пешехода - около 5 км/ч, хотя экспериментальные модели уже бегают со скоростью до 30 км/ч.
Спецподразделения уже не первый год используют узкоспециальные колесные или гусеничные машины для разминирования. Но достаточно взглянуть на популярные в интернете видео с роботами-собаками, чтобы убедиться, насколько они мобильнее и совершеннее.
Киберпсы могут действовать по алгоритмам или выполнять команды оператора, но в любом случае большая часть их движений автоматизирована. Они самостоятельно умеют забираться по лестницам, преодолевать сложный и скользкий рельеф, открывать двери, не терять устойчивость при внешних ударах и даже подниматься на ноги при переворачивании. На "спину" такой машины можно установить вспомогательное оборудование, включая датчики, камеры, манипуляторы.
Поставки киберсобак идут и другим покупателям, в том числе для мониторинга стройплощадок, инспекций удаленной газовой и нефтяной инфраструктуры. В Boston Dynamics заверяли, что не будут продавать их тем, кто может использовать машины во вред людям или в военных целях. Такие пункты даже есть в схеме лизинга, которую выбрали чтобы иметь возможность отозвать киберсобак у тех, кто нарушит условия.
Роботов-собак бурно обсуждают в интернете, но они не вызывают восторга у правозащитников, видимо, опасающихся, что машины, как в интернет-мемах, восстанут против "кожаных мешков". В ACLU заявили, что по мере того, как роботы перемещаются из лабораторий в реальную жизнь, необходима транспарентность и развитие законодательной базы. Пока же публика остается в неведении о том, как именно полиция применяют эти машины. Для законодательных и надзорных целей эксперты предлагают создать федеральное ведомство по робототехнике и ее применению, ведь политики зачастую не очень сведущи в этих технологиях.