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Рубрика: Общество

В Помпеях найдены останки ребенка, искавшего убежище от пепла и обломков

Текст: Максим Макарычев

В древнеримских Помпеях найдены останки ребенка, искавшего убежище от пепла и обломков скал. Археолог Альберт Мартеллоне и его коллеги проанализировали скелет ребенка, обнаруженного в термальных банях, которому, как полагают, было около 8-10 лет. "Он или она искали убежище и вместо этого нашли смерть", - сказал ученый.

Фото: Chris-Cecile Besnard-Vauterin / INRAP
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Извержение Везувия произошло в 79 году нашей эры, погребая города Помпеи, Оплонтис и Стабии под пеплом и обломками скал, а город Геркуланум под селевым потоком. Гора Везувий, расположенная на западном побережье Италии, является единственным действующим вулканом в континентальной Европе и считается одним из самых опасных вулканов в мире.

Археологи постоянно обнаруживают все больше находок в покрытом пеплом городе, отмечает The Daily Mail.

В мае археологи обнаружили аллею с богатыми внешне домами, балконы которых остались практически нетронутыми и все еще имеют свои первоначальные очертания. На некоторых балконах даже сохранились амфоры - терракотовые вазы конической формы, которые использовались для хранения вина и масла в древнеримские времена.

Фото: iStock
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В октябре этого года археологи обнаружили яркую фреску - на которой изображен одетый в доспехи гладиатор, победивший израненного и истекающего кровью противника. Фреска находилась под пеплом в разрушенной дешевой таверне, которую, как полагают, посещали гладиаторы и проститутки.

Наряду с недавно обнаруженными Центральными банями, туристы, приезжающие в Помпеи, теперь могут посетить небольшой дом, украшенный колоритной фреской с изображением римского бога Юпитера, замаскированного под лебедя.

Недавние раскопки в Помпеях позволили обнаружить несколько впечатляющих находок, в том числе надпись, доказывающую, что город был разрушен после 17 октября 79 года нашей эры, а не 24 августа, как считалось ранее.

Каждый житель погиб практически мгновенно, оказавшись под пирокластическим потоком температурой 500 градусов Цельсия. Пирокластические потоки представляют собой плотную смесь горячего газа и вулканических материалов, которые стекают по склону вулкана с высокой скоростью.

Они более опасны, чем обычная лава, потому что движутся быстрее, со скоростью около 700 километров в час и достигают температуры 1000 градусов Цельсия.

Фото: Oman Ministry of Heritage and Culture
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Поэт Плиний Младший наблюдал за гибелью уникального города на расстоянии. Письма с описанием того, что он увидел своими глазами, были найдены в 16 веке. Он написал, что извержение застало жителей Помпей врасплох. По словам Плиния Младшего, столб пепла поднялся из вулкана на огромную высоту и сделал все вокруг черным, как ночь.

Люди бегали с факелами, кричали, а некоторые плакали, когда в течение нескольких часов шел "дождь" из пепла и пемзы.

Извержение длилось около 24 часов, первые пирокластические всплески начались в полночь. Лавина горячего пепла, камней и ядовитых газов устремилась вниз по склону вулкана со скоростью 199 километров в час, похоронив под собой жертв и многочисленные строения.

Сотни беженцев, укрывавшихся в сводчатых аркадах у моря в Геркулануме, сжимая свои драгоценности и деньги, погибли мгновенно. Когда люди бежали из Помпеи или прятались в своих домах, их тела были накрыты одеялами. Город был похоронен под шестью метрами пепла и вулканического мусора. Считается, что около 30 тысяч человек погибли во время извержения вулкана, и их тела до сих пор обнаруживаются.

Фото: University of Cambridge
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Это событие положило конец существованию нескольких городов, археологи обнаружили их почти 1700 лет спустя. Раскопки Помпей, промышленного центра региона, и Геркуланума, небольшого пляжного курорта, дали уникальное понимание жизни Римской империи.

Археологический директор Помпей Массимо Осанна сказал AFP, что архитекторы, которые, в частности, проектировали Центральные ванны, были вдохновлены термальными ваннами Императора Нерона в Риме. "Комнаты здесь должны были быть больше и светлее, с мраморными бассейнами", - сказал ученый.

Центральные бани находятся в районе, который был восстановлен в рамках так называемого проекта "Великие Помпеи". Итальянские власти начали восстанавливать город в 2012 году. Министерство культуры Италии надеется, что многие объекты Помпей могут быть восстановлены и открыты для общественности.

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