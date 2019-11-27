В Роскачестве рассказали, как устранить вяжущий эффект хурмы

Роскачество поделилось информацией, почему хурма вяжет во рту и как избавиться от этого эффекта. Как уточняется, это свойство обусловлено большим количеством танинов, которые есть также в чае или в коре дуба.

"Невяжущие сорта наиболее популярны в Восточной Азии, откуда они и происходят. Танины в плодах таких сортов все же есть, но их значительно меньше, чем в плодах вяжущей группы", - пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение экспертов Роскачества.

Чтобы избавиться от неприятного эффекта, плоды следует залить теплой водой на некоторое время, говорят специалисты. Еще альтернативные способы вернуть хурме правильный вкус - заморозка или сушка.

При выборе стоит учитывать, что невяжущие сорта обычно имеют круглую или немного упрощенную форму, зачастую - четырехгранную в поперечном разрезе. Желательно надавить на хурму. "Правильная" хурма отличается особой жесткостью. Вяжущие же сорта обычно имеют форму конуса. При созревании они также частично теряют свои вяжущие свойства, но становятся очень мягкими, что не позволяет их транспортировать и хранить длительное время.

Что касается дозревания хурмы в домашних условиях, то процесс значительно ускоряется за счет этилена, который выделяют яблоки и бананы. Поэтому если добавить в пакет с хурмой такие фрукты, созревание произойдет быстрее, заключают в Роскачестве.