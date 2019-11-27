В Роспотребнадзоре рассказали, как действовать при ДТП за границей

Если на отдыхе за границей в рамках организованного тура произошло дорожно-транспортное происшествие, то компенсировать убытки пострадавшим должен туроператор через страховую компанию.

В Роспотребнадзоре отмечают, что речь идет о реальных и обоснованных расходах потребителей на лечение, перевозку любым видом транспорта, оказание юридических услуг, услуг переводчиков, услуг связи и т.п. Возмещаются также убытки, связанные с утратой имущества.

Если убытки не покрыты страховыми выплатами, то соответствующие требования (например, компенсация за утраченные личные вещи, одежду, компьютерную технику, фотоаппаратуру и так далее) могут быть адресованы непосредственно туроператору.

Роспотребнадзор обращает внимание на то, что можно потребовать от туроператора возмещения упущенной выгоды или морального вреда. Размер компенсации морального вреда определяется судом. Иск о защите прав потребителей можно подать в суд по месту жительства или по месту пребывания либо по месту нахождения ответчика, либо по месту заключения договора об оказании туристической услуги. При обращении с иском в суд потребители освобождаются от уплаты государственной пошлины по делам, связанным с нарушением их прав (при цене иска менее одного миллиона рублей).

Роспотребнадзор активно поддерживает россиян в судах. При участии юристов ведомства сегодня рассматривается каждое десятое дело. В нынешнем году при содействии Роспотребнадзора в пользу туристов было подано более 300 исков. При этом в пользу потребителей было взыскано на 15 % больше денежных средств, чем в 2018 году.

Если потребителям будет отказано в удовлетворении законных требованиях со стороны туроператора, то Роспотребнадзор рассмотрит возможность подачи группового иска в защиту потребителей туристских услуг.

По всем вопросам, связанным с поездками на отдых за границу и защитой туристических прав, можно обращаться на "горячую линию" Единого консультационного центра Роспотребнадзора по телефону 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).