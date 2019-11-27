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27.11.2019 13:42
Рубрика: Экономика

В Роспотребнадзоре рассказали, как действовать при ДТП за границей

Текст: Ольга Игнатова
Если на отдыхе за границей в рамках организованного тура произошло дорожно-транспортное происшествие, то компенсировать убытки пострадавшим должен туроператор через страховую компанию.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Роспотребнадзоре отмечают, что речь идет о реальных и обоснованных расходах потребителей на лечение, перевозку любым видом транспорта, оказание юридических услуг, услуг переводчиков, услуг связи и т.п. Возмещаются также убытки, связанные с утратой имущества.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Если убытки не покрыты страховыми выплатами, то соответствующие требования (например, компенсация за утраченные личные вещи, одежду, компьютерную технику, фотоаппаратуру и так далее) могут быть адресованы непосредственно туроператору.

Роспотребнадзор обращает внимание на то, что можно потребовать от туроператора возмещения упущенной выгоды или морального вреда. Размер компенсации морального вреда определяется судом. Иск о защите прав потребителей можно подать в суд по месту жительства или по месту пребывания либо по месту нахождения ответчика, либо по месту заключения договора об оказании туристической услуги. При обращении с иском в суд потребители освобождаются от уплаты государственной пошлины по делам, связанным с нарушением их прав (при цене иска менее одного миллиона рублей).

Роспотребнадзор активно поддерживает россиян в судах. При участии юристов ведомства сегодня рассматривается каждое десятое дело. В нынешнем году при содействии Роспотребнадзора в пользу туристов было подано более 300 исков. При этом в пользу потребителей было взыскано на 15 % больше денежных средств, чем в 2018 году.

Если потребителям будет отказано в удовлетворении законных требованиях со стороны туроператора, то Роспотребнадзор рассмотрит возможность подачи группового иска в защиту потребителей туристских услуг.

По всем вопросам, связанным с поездками на отдых за границу и защитой туристических прав, можно обращаться на "горячую линию" Единого консультационного центра Роспотребнадзора по телефону 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).

Экономика Туризм Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Правительство Роспотребнадзор
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