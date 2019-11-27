В России наступил кадровый бум

Сервисы поиска работы прокомментировали для "РГ" новость о том, что число вакансий в России превысило рекорд трехлетней давности и достигло 1,1 миллиона. По их словам, это настоящий кадровый бум, работодатели демонстрируют рекордную активность в последнее время.

В октябре 2019 года на Superjob было опубликовано 518825 тысяч вакансий. Это на 125334 вакансии больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как отметили в сервисе, сферы, которые больше всего взбудоражили рынок труда, - это промышленность, производство, транспорт, логистика, строительство, банки.

При этом вакантные места и соискатели по требуемым профессиям распределены по России очень неравномерно, что удлиняет процесс быстрого закрытия вакансий, говорят в сервисе Работа.ру.

"Внутренняя миграция развита слабо, и релокация для работодателей и соискателей является довольно дорогостоящей процедурой. Поэтому появляется больше предложений для работы вахтовым методом, который особенно актуален для профессий массового сегмента, и помогает решить вопрос отсутствия соответствующих кадров на местах", - пояснили в сервисе.

О том, что число вакансий в России превысило рекорд трехлетней давности и достигло 1,1 миллиона, в среду сообщили "Известия", ссылаясь на данные Росстата и экспертов. Как отмечается, нехватка персонала связана с сокращением экономически активного населения, а также с развитием новых проектов. Источник не исключает, что спрос на кадры может повлечь за собой и рост зарплат.