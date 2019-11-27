В России появится альтернатива антибиотикам для сельского хозяйства

Российские ученые разработают ветеринарную кормовую добавку для промышленного животноводства, которая может стать альтернативой антибиотикам, применяемым в сельском хозяйстве.

Денежный грант правительства на эти цели - 90 миллионов рублей - получит Донской государственный технический университет (ДГТУ). Работа над проектом рассчитана на три года, сообщили в пресс-службе вуза. На базе ДГТУ откроют лабораторию агробиотехнологии.

"Сегодня 60-70 процентов всех производимых антибиотиков используются в сельском хозяйстве. Это напрямую влияет на здоровье людей, так остаточные количества препаратов попадают в организм человека с пищей - мясом, молоком и другими продуктами", - рассказал "РГ" один из участников проекта - завкафедрой биологии и общей патологии ДГТУ, доктор биологических наук, профессор Алексей Ермаков.

По словам ученых, воздействию антибиотиков подвержены даже вегетарианцы. "Применяемые в животноводстве лекарственные препараты остаются не только в продуктах питания, но и накапливаются в почве, водоемах, грунтовых водах. Детали и последствия этих процессов плохо изучены", - сообщил недавно за круглым столом по проблеме антибиотикорезистентности в Совете Федерации Леонид Киш, директор Всероссийского государственного центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ВГНКИ).

В итоге возникает антибиотикорезистентность - устойчивость штаммов возбудителей инфекции к действию антимикробных препаратов. Резистентность названа одной из самых серьезных проблем человечества, наряду с голодом и глобальным потеплением. Цивилизованные страны снижают использование антибиотиков в сельском хозяйстве. "Первой страной, которая полностью отказалась от их использования в промышленном животноводстве, стала Новая Зеландия. Разработка ДГТУ будет проводиться в рамках утвержденной правительством Стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности в России до 2030 года", - отметил Алексей Ермаков.

Кормовая добавка от ученых ДГТУ - это по сути, пробиотик. Он будет содержать живые микроорганизмы - антагонисты патогенной микрофлоры. Их задача подавлять развитие болезнетворных бактерий. Современные пробиотические препараты способны изменять содержимое микрофлоры кишечника. Разработка ученых ДГТУ, в первую очередь, будет предназначаться для сельхозживотных, но это может использоваться и в медицине, сказал Алексей Ермаков. Ученый отметил, что кормовая добавка - это не панацея, а один из инструментов по разработке альтернативы антибиотикам. И работу по созданию технологий, которые позволят сократить их использование, ведут многие научные центры в России и в мире. "Но пробиотики позволят существенно снизить использование антибиотиков в сельском хозяйстве. Речь о тоннах препаратов", - отметил ученый.

В состав исследовательской группы, помимо ученых ДГТУ, войдут эксперты в области агроинженерии Ставропольского аграрного университета. Возглавит группу ведущий американский ученый, профессор Рутгерского университета Михаил Чикиндас.

Между тем

В России откроют крупный завод фитотерапевтических препаратов. Производство европейских фитотерапевтических препаратов впервые будет локализовано в России, в Воронежской области, сообщили в пресс-службе вице-премьера Алексея Гордеева. "Это будет первый в России завод полного цикла, включающий производство сырья. Для выращивания лекарственных растений будет выделена отдельная территория", - рассказал вице-премьер.

Открытие завода планируется в мае 2020 года, постоянное производство препаратов - с 2021-го. Инициатором инвестпроекта стоимостью 2,8 миллиарда рублей, выступила немецкая компания "Бионорика СЕ". В планах компании - запуск с Воронежским государственным университетом совместного проекта по исследованию лекарственных растений.