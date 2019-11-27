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27.11.2019 09:14
Рубрика: Экономика

В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным днем

Текст: Ольга Игнатова
Только если работодатель предоставит своим сотрудникам дополнительный день отдыха, 31 декабря может стать выходным днем, пояснил ТАСС замруководителя Роструда Иван Шкловец.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

При этом он отметил, что предоставление работникам дополнительного дня отдыха может привести к уменьшению зарплаты. Поэтому, если инициатива исходит от работодателя, последний должен решить вопрос об оплате этого выходного дня.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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Предоставить работнику выходной 31 декабря можно как день отпуска: ежегодного, если это было предусмотрено графиком или при наличии неиспользованных дней, либо без сохранения зарплаты, т. е. за свой счет. Кроме того, сотрудник может взять отгул на последний день года за ранее отработанное сверхурочное время либо за работу в выходной день или нерабочий праздничный день.

В 2020 году новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января, 31 декабря 2019 года объявлено рабочим днем, сокращенным на один час.

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