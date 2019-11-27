В Совфеде назвали безосновательным призывы к РФ уважать суверенитет Украины

Швеция, Литва, Эстония и Украина продолжают "мутить воду", несмотря на стремление остальной Европы наладить контакты с Россией. Так прокомментировал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявление министров иностранных дел этих стран, которые призвали Россию "уважать международное право" и "отказаться от действий, которые противоречат его основополагающим принципам".

В беседе с RT сенатор отметил, что на сегодняшний день вся Европа настроена на уменьшение конфронтации, на налаживание контактов с Россией, "но эти страны продолжают мутить воду".

"Этот альянс между странами, в частности между Швецией и Украиной, мы наблюдаем и на парламентской ассамблее ОБСЕ. Представители Швеции во всем и всегда поддерживают украинскую делегацию в ее русофобских нападках", - добавил законодатель.

Антироссийские выпады этих стран на разных площадках - "это все звенья одной цепи и одной политики", считает Владимир Джабаров. "Такие заявления настолько безосновательны, что комментировать тут нечего", - заключил он.