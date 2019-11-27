В списке убитых на Майдане обнаружили "необъяснимые" факты

Юрист и экс-глава минюста Украины Елена Лукаш отметила ряд нестыковок в отношении так называемой "небесной сотни", куда входят жертвы стрельбы в центре Киева в феврале 2014 года.

В своей публикации "Что не так со списком "небесной сотни"?", которая приводится на сайте издания strana.ua, Лукаш указывает, что в нем оказались "десятки людей, гибель которых не связана с расстрелами на Майдане".

В частности, после тщательного изучения причин смерти 107 людей на площади Независимости, юрист заметила, что в списке присутствуют 24 "лишних" человека, которые были в него "необъяснимо включены". Некоторые из них умерли от аллергии, некоторые погибли в ДТП вблизи Майдана. Сразу несколько человек умерли от сердечной недостаточности.

Всех погибших Лукаш разделила условно на четыре группы, в которые вошли люди, погибшие не на майдане, погибшие от травм и от огнестрельных ранений. Причем они были нанесены пулями разного калибра, в т.ч. и тем огнестрельным оружием, которое не находилось на вооружении спецподразделений "Беркут".

Экс-министр указала, что до сих пор нет ответа на то, кто стрелял в людей.

"Не мифы о майдане, а честное расследование и наказание виновных стало бы лучшим ответом для их родных, для всех нас. Но его не было. И вы знаете причину. Власть вышла бы сама на себя", - сделала вывод Елена Лукаш.