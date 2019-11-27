Верховный суд проверил работу третейских судов

Пленум Верховного суда РФ проанализировал, как работают третейские суды. Его рекомендации станут обязательными для решения споров бизнеса в таких судах.

Напомним, что третейские суды - это такая альтернативная площадка для разрешения споров. Одним из главных условий, что дело может рассмотреть третейский суд, считается согласие всех сторон спора на такую форму. Недавно в стране прошла реформа системы третейского судопроизводства. Появились жесткие требования для создания третейских судов, которые теперь называются арбитражными учреждениями.

Вот как прокомментировал рассмотрение Верховным судом документа, касающегося третейского правосудия, председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев:

- Система негосударственного арбитража предоставляет бизнесу дополнительные механизмы для правового урегулирования споров. Развитие подобной системы повышает привлекательность российской юрисдикции, так как возможность быстрого и справедливого разрешения делового спора - достаточно привлекательный фактор.

Подготовленный Верховным судом проект постановления, по словам Груздева, детализирует многие насущные вопросы, связанные с рассмотрением спора в негосударственном арбитраже.

Не передаются в третейский суд дела о компенсации за нарушение права на суд в разумный срок

По словам заслуженного юриста, важно то, что проект проясняет вопросы компетенции третейских судов. В частности, дела, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, недопустимо разрешать в третейском суде, "если иное не установлено федеральным законом или международным договором". Не могут передаваться в третейский суд споры по делам о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок. Не могут попасть в такой суд и споры по договорам, заключенным форекс-дилерами с гражданами, которые не являются индивидуальными предпринимателями.