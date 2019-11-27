Видео: В Греции свинья напала на журналиста в прямом эфире

Телезрители канала ANT1 в Греции стали свидетелями решительной атаки беспризорной свиньи на сотрудника СМИ.

Греческий репортер едва вышел в прямой эфир с сюжетом о масштабном наводнении в поселке Кинета в 50 километрах к западу от Афин, когда животное решило попробовать журналиста на вкус.

"Доброе утро!…Извините, у меня возникла проблема", - сообщил телезрителям журналист Лазос Мантикос, спасаясь бегством от огромной по размерам свиньи. Как выяснилось, животное преследовало съемочную группу с момента подготовки к выходу в эфир.

Ведущие прямого включения попытались поддержать своего попавшего в неприятности коллегу, правда, и сами изрядно похохотали над происходящим.

Между тем, настойчивая хрюшка так и не позволила журналисту завершить репортаж, оставив зрителей ANT1 без последних новостей о последствиях природного катаклизма.