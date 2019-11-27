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27.11.2019 12:43
Рубрика: Общество

ВОЗ опубликовал мировой рейтинг "ленивых" подростков

Текст: Ксения Колесникова
Специалисты ВОЗ бьют тревогу: физическая активность подростков во всем мире находится на катастрофическом уровне. По данным ученых, 85% девочек и 78% мальчиков-подростков активны менее одного часа в сутки. Большую часть дня они проводят, сидя за уроками в школе, за домашним заданием или просто уткнувшись в свои смартфоны.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Данные получены на основе опроса 1,6 миллиона учащихся школ в возрасте 11-17 лет. Лидером по дефициту физической активности среди мальчиков (93% неактивных) стали Филиппины, а Южная Корея - лидер в этом антирейтинге среди девочек (97%) и в целом среди всех подростков (94%).

В Бангладеш, наоборот, подростки оказались самыми активными: здесь "всего" 66% парней и девчонок оказались "ленивыми".

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Что интересно? Самые "спортивные" мальчики и девочки - в Бангладеш и Индии. Мальчики здесь много играют в крикет, а девочки - работают по дому. В США активность мальчиков тоже гораздо выше мировой - ребята играют в хоккей, американский футбол, баскетбол или бейсбол. "Ленивых" парней в США - 64%. А вот американские девочки отстают от мальчиков больше чем на 15 процентов. В целом по уровню физической активности девочки отставали от мальчиков во всех 146 исследованных странах, кроме четырех (Тонга, Самоа, Афганистан и Замбия).

"Беспокойство вызывает тенденция к снижению физической активности у девочек по сравнению с мальчиками, - говорит один из авторов исследования Лиэнн Райли. - Чтобы ее повысить, необходимо создавать для девочек соответствующие возможности с учетом их интересов и потребностей".

Как малоподвижный образ жизни отражается на здоровье подростков? Очень негативно: особенно на состоянии сердечно-сосудистой, дыхательной и опорно-двигательной систем, метаболизме, массе тела. Рекомендованная ВОЗ суточная норма двигательной активности для подростков - не менее часа умеренной или интенсивной физической нагрузки в сутки. Это могут быть активные игры, досуг и спорт, активная работа по дому, ходьба и езда на велосипеде, занятия физкультурой и регулярные упражнения…

"Дети и подростки имеют право играть. У них должна быть возможность реализовать свое право на физическое и психическое здоровье и благополучие, - говорит еще один ученый доктор Фиона Булл, ВОЗ. - Сегодня четверо из пяти подростков лишены радостей регулярной физической активности и тех благ, которые она несет в плане социализации и физического, психического здоровья".

Кстати

По данным Роспотребнадзора, до 85 процентов дневного времени большинство учащихся в российских школах находится в положении "сидя". Даже у младших школьников ходьба и подвижные игры занимают только 16-19 процентов от всего времени суток. С поступлением в школу двигательная активность детей падает почти на 50 процентов. Причем она снижается от младших классов к старшим. И особенно мало ребята двигаются зимой.

"В последние годы из-за высокой учебной нагрузки у большинства школьников отмечается недостаточная двигательная активность. При длительном сидении дыхание становится менее глубоким, обмен веществ снижается, - предупреждают эксперты ведомства. - Это ведет к снижению работоспособности мозга: ослабляется память, снижается внимание".

Роспотребнадзор рекомендует в каникулы организовывать активный отдых детей на свежем воздухе. Плюс - проводить утреннюю зарядку, подвижные игры, организовать прогулки перед сном вместе с родителями, активных отдых в выходные дни. Также рекомендуются занятия в кружках и спортивных секциях.

Общество Семья и дети Международные организации ВОЗ
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