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Рубрика: Власть

Руками не трогать

За харассмент и домогательства на работе предлагают ввести штраф 15 тысяч рублей
Текст: Владимир Емельяненко
Революцию в законодательстве готовят соавторы проекта закона "О харассменте". Соучредитель адвокатского бюро "S&K Вертикаль" Юлия Андреева, преподаватель юридического факультета МГУ Павел Степанов и старший научный сотрудник Института социологии РАН Ирина Тартаковская предлагают харассмент приравнять к административному правонарушению и ввести за него штраф в размере 15 тысяч рублей или исправительные работы. Научно-образовательный центр "Уголовно-правовая экспертиза" Павла Степанова начал разработку законопроекта о внесении соответствующих изменений в КоАП.
"А как же тогда ухаживать за женщинами?" - возмущаются до 72 процентов участников онлайн-опроса в социальных сетях. Фото: Thodonal/ iStiock "А как же тогда ухаживать за женщинами?" - возмущаются до 72 процентов участников онлайн-опроса в социальных сетях. Фото: Thodonal/ iStiock
"А как же тогда ухаживать за женщинами?" - возмущаются до 72 процентов участников онлайн-опроса в социальных сетях. Фото: Thodonal/ iStiock

- В проекте закона под харассментом будут пониматься не только физические действия, но и оскорбления с сексуальным подтекстом, - говорит Юлия Андреева. - Более того. Мы выступаем за расширение толкования харассмента не только как вида сексуальных домогательств, но и одного из видов унижения личности, в том числе словесного, что пока не регулируется законом.

Фото: AP Photo/ Michel Spingler
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Сегодня юридическая ответственность за домогательства наступает по статье 133 УК РФ и статье 20.1 КоАП РФ, что исключает их применение в случаях харассмента. А как показывают опросы фонда "Общественное мнение", жертвы приставаний, особенно на работе, как женщины, тем более мужчины, боятся сознаваться в том, что к ним пристают.

Так, по данным ФОМ, 92 процента женщин считают, что харассмент на работе был и остается проблемой, но лишь 8 процентов из них признают, что у них на работе "были проявления харассмента, но не со мной". При этом социологи установили, что 93 процента случаев проявления приставаний на работе происходят со стороны мужчин-руководителей, 7 процентов - со стороны женщин. Однако, по данным ФОМ, феномен вины жертвы за случаи харассмента испытывают до 57 процентов пострадавших и 10 процентов инициаторов приставаний.

"А как же тогда ухаживать за женщинами?" - возмущаются до 72 процентов участников онлайн-опроса ФОМ в социальных сетях.

- Проект закона различия между харассментом и флиртом разводит четко - нет, значит, нет, - говорит директор Научно-образовательного центра "Уголовно-правовая экспертиза" Павел Степанов. - Закон исходит из баланса интересов личностей. Отказ означает исчерпанность надежд на флирт и признаки харассмента.

Фото: Photo by Paul A. Hebert/Invision/AP
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В дальнейшем формулу "Нет, значит, нет" авторы проекта закона "О харассменте" планируют внести в Трудовой кодекс, чтобы отдельно наказывать за домогательства на работе - штрафом до 15 тысяч рублей или исправительными работами до полугода.

- Мы против перекосов, - говорит Юлия Андреева, - и считаем, что закон должен развиваться по принципу "кнута" - неотвратимости наказания и "пряника" - роста социальных лифтов в обществе, когда увольняться должны не те, кого домогаются, а те, кто пристает, могут начать биографию с чистого листа на новом месте.

А как у них

Южная Корея - штраф за домогательства на работе составляет от 5 до 25 тысяч долларов, за террор подчиненных - тюрьма до трех лет.

Канада, Аргентина - штраф за домогательства на работе составляет от 3 до 10 тысяч долларов или исправительные работы до полугода.

США - штраф за харассмент в общественных местах до 3 тысяч долларов, на работе - от 5 тысяч долларов и до сумм, назначаемых судом в зависимости от тяжести обвинения. Также предусмотрен тюремный срок до трех лет.

Власть Право Административное право Общество Соцсфера Социология Административное законодательство
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